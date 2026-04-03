Este viernes, 3 de abril de 2026 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 77.085,25 euros, cifra que refleja una variación del -0,57% en comparación con el día pasado. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor en comparación con su rendimiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos. En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado un leve aumento del 1.59%, lo que sugiere una ligera recuperación en su valor a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una caída significativa del -44.26%, reflejando la volatilidad y los desafíos que enfrenta esta criptomoneda en el mercado. Esta combinación de resultados indica que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Bitcoin sigue siendo una inversión arriesgada a largo plazo. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 20.21%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 38.38%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.