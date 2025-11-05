En numerosas localidades y estaciones de servicio de España, el importe por litro de gasolina y gasóleo fluctúa, por lo que es importante que los automovilistas estén al corriente de los precios más bajos y más altos de estos carburantes para evitar gastos innecesarios al repostar.

Durante este martes, 4 de noviembre de 2025, el precio medio de la gasolina 95 en España es de 1,44 euros por litro, mientras que la gasolina 98 tiene un precio promedio de 1,6 euros. Por su parte, el diésel se sitúa en torno a los 1,39 euros por litro. En las últimas 24 horas, el precio de la gasolina en euros sustituyó en un 143.99% en comparación con la última actualización y, en el caso del gasóleo, del 139.46%.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este martes, 4 de noviembre de 2025 es el siguiente:

El precio de la gasolina 95 hoy martes 4 de noviembre en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este martes:

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es un combustible que tiene un índice de octano de 95, destinado a vehículos que necesitan una compresión más alta en sus motores. Utilizar gasolina 95 proporciona ventajas como una mayor eficiencia en el rendimiento del motor, un menor riesgo de detonación y una disminución de las emisiones contaminantes, lo que ayuda a que el vehículo funcione de manera más limpia y eficiente.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 es un tipo de carburante de mayor índice de octanaje en comparación con la gasolina de 95, especialmente recomendado para coches con más caballos de fuerza. Presenta una mayor compresión, favoreciendo la limpieza del motor, el sistema de escape y los componentes de inyección.

Precio de la gasolina 98 en España

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

La Dirección General de Tránsito (DGT) realizó cinco recomendaciones a los usuarios para ahorrar combustible en el coche: