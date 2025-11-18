Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: varían según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a economizar.

Este martes, 18 de noviembre de 2025, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,46 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, normalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,62 euros y el diésel ronda los 1,43 euros por litro. Esta diferencia del -0.99% en la gasolina y del -1.07% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible.

El precio de la luz para este martes 4 de noviembre de 2025: ¿cuáles son las horas más baratas y las más caras?

José Elías, empresario multimillonario, advierte a los trabajadores: "Cuando se jubilen su pensión rondará los 800 euros"

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el martes, 18 de noviembre de 2025:

Madrid: 1.249 euros hasta los 1.739 euros

Barcelona: 1.269 euros hasta los 1.599 euros

Valencia: 1.249 euros hasta los 1.609 euros

Granada: 1.295 euros hasta los 1.53 euros

Ceuta: 1.259 euros hasta los 1.279 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy martes 18 de noviembre en España?

Durante este martes, 18 de noviembre de 2025, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.269 euros hasta los 1.759 euros

Barcelona: desde los 1.289 euros hasta los 1.639 euros

Valencia: desde los 1.274 euros hasta los 1.624 euros

Granada: desde los 1.345 euros hasta los 1.569 euros

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es un combustible que tiene un índice de octano de 95, destinado a motores de automóviles que necesitan una compresión más alta. Utilizar gasolina 95 proporciona ventajas como una mayor eficiencia en el rendimiento del motor, un menor riesgo de detonación y una disminución de las emisiones contaminantes, lo que ayuda a que el vehículo funcione de manera más limpia y eficiente.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación argentino, en España: "El plan económico de Milei produjo un superávit fiscal con bajada de impuestos"

Palo directo a los conductores: el Gobierno prohibirá la circulación por la capital de los 300.000 coches de esta lista

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es un tipo de combustible con un alto índice de octano, diseñado para motores de alto rendimiento. Ofrece beneficios como una mejor combustión, mayor potencia y eficiencia, así como una reducción en la emisión de contaminantes, lo que la convierte en una opción preferida para vehículos deportivos y de lujo.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.569 euros y el máximo es de 1.809 euros

Barcelona: desde 1.469 euros hasta los 1.795 euros

Valencia: desde 1.485 euros hasta los 1.779 euros

Granada: desde 1.559 euros hasta los 1.739 euros

¿Cuáles son los tipos de combustibles en España?

En España, los vehículos utilizan principalmente combustibles fósiles como la gasolina y el gasóleo. La gasolina es el combustible más común para coches de turismo, ofreciendo un buen rendimiento y una amplia disponibilidad en estaciones de servicio. Por otro lado, el gasóleo, utilizado principalmente en vehículos comerciales y de transporte, se caracteriza por su mayor eficiencia en el consumo y su menor emisión de CO2 en comparación con la gasolina.

Además de los combustibles fósiles, en España también se están promoviendo alternativas más sostenibles, como el gas licuado de petróleo (GLP) y los vehículos eléctricos. El GLP es una opción más limpia que reduce las emisiones contaminantes, mientras que los vehículos eléctricos, que funcionan con baterías recargables, están ganando popularidad debido a su bajo impacto ambiental y a las iniciativas gubernamentales que fomentan su uso.