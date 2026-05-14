Este jueves 14 de mayo, los astros prometen sucesos únicos e inesperados para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo están bajo la influencia de movimientos astrales que cada día subordinan su día a día. ¿Quieres saber lo que te espera hoy? A continuación, descubre los augurios para cada uno de los signos del zodiaco. Tu estado de ánimo podría fluctuar, pero si te dedicas a alguna actividad altruista o ayudas a un amigo con una tarea, te sentirás útil y más animado. No te quedes atrapado en la melancolía ni te dejes arrastrar por el pesimismo. Tienes muchas razones para alegrarte. En el trabajo, Capricornio, tu humor puede variar hoy; comienza con tareas simples y, si puedes, ayuda a un compañero para sentirte útil y más animado. No te quedes en la melancolía ni te dejes llevar por el pesimismo: enfócate en aportar y verás cómo el día rinde mejor. Hoy, Capricornio brillará en el amor si expresa con calma lo que siente; un gesto sencillo puede acercar a alguien especial. Evita el control: la ternura gana terreno. Es muy compatible con Tauro, porque comparten estabilidad, metas claras y paciencia. Esa sintonía facilita acuerdos y un vínculo confiable. Capricornio es disciplinado, ambicioso y paciente; persigue sus metas con constancia y una ética de trabajo impecable. Suele ser reservado y pragmático, valora la estabilidad y la responsabilidad y muestra lealtad firme a quienes ama. No olvides que todos los días puedes seguir consultando las predicciones para el futuro, querido Capricornio. Cada mañana actualizamos las predicciones de cada signo del zodiaco para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tienen los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Tu humor será algo cambiante, pero si te vuelcas en alguna actividad desinteresada o en ayudar a un amigo en alguna tarea, te sentirás útil y más animadoNo te quedes anclado en la melancolía ni te dejes llevar por las corrientes pesimistas