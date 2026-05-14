Cada nuevo día, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento influyen en nuestras vidas y nos encontramos con eventos inesperados. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia de la alineación de los planetas Venus y tienen un mensaje para ti. ¿Te gustaría conocer lo que los astros auguran a tu signo hoy, jueves 14 de mayo? A continuación, la predicción de tu horóscopo para que sepas cómo afrontar la jornada tanto en el ámbito laboral como en el personal o de pareja. Es momento de darte un día libre para salir, divertirte y desconectar un rato de las preocupaciones del trabajo. No necesitas gastar mucho: con solo estar afuera, aunque el clima no acompañe, sentirás una agradable sensación de libertad. Leo, hoy en el trabajo conviene bajar el ritmo; un descanso te ayudará más que forzar resultados. Sal a despejarte un rato y deja que la mente respire. No hace falta gastar para recargar energía: una caminata, aunque el clima no acompañe, te dará libertad y creatividad. Volverás con foco para resolver lo pendiente. Hoy, Leo, el amor te sonríe: tu magnetismo crece y una charla sincera aclara malentendidos. Compatibilidad clave: Aries, por su energía y pasión afines que encienden chispas inmediatas. Leo irradia seguridad, carisma y entusiasmo. Le encanta liderar, brillar y expresar su creatividad con un corazón cálido y generoso. Es leal y protector con los suyos, pero puede ser orgulloso y dramático si no se siente valorado. Busca reconocimiento, pero también inspira y motiva a quienes lo rodean. No olvides que cada día podrás consultar aquí las predicciones para el futuro, querido Leo. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te quedes sin saber qué es lo que auguran los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Sal a la calle aunque el clima no acompañe para sentir libertad y recargar tu energía, Leo. Elige un plan sencillo y divertido que no implique gastar mucho y te haga sonreír. Aparta por unas horas las preocupaciones laborales y concéntrate en disfrutar el presente.