Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche. Durante este domingo, 8 de febrero de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,45 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 1,62 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,4 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del -0.21% en el precio de la gasolina y del 0.23% en el del gasóleo. Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el domingo, 8 de febrero de 2026: Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este domingo: La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa). La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección. Una de las mejores maneras de ahorrar combustible es mantener una velocidad constante. Utiliza el control de crucero en carreteras y evita aceleraciones y frenadas bruscas, ya que esto consume más gasolina. Además, trata de anticipar el tráfico para evitar paradas innecesarias. Revisa la presión de los neumáticos regularmente. Unos neumáticos desinflados aumentan la resistencia al rodar, lo que puede llevar a un mayor consumo de combustible. Asegúrate de que estén inflados a la presión recomendada por el fabricante. Reduce el peso en el coche y evita llevar carga innecesaria. Cuanto más pesado sea el vehículo, más combustible necesitará para moverse. Además, retira los portaequipajes o accesorios que no estés utilizando, ya que pueden aumentar la resistencia al viento y afectar la eficiencia del combustible.