La importancia de cumplir con los requisitos y trámites para mantener el cobro de la pensión sin interrupciones. Fuente: Freepik.

La pensión de jubilación en España es un derecho que se adquiere tras cumplir los requisitos de edad y años de cotización exigidos por la Seguridad Social. No obstante, para mantener la pensión contributiva es necesario cumplir una serie de obligaciones formales y de compatibilidad; el incumplimiento de estas normas puede dar lugar a la suspensión o extinción del pago.

Es esencial que los pensionistas conozcan los requisitos de compatibilidad y otros trámites ante la Seguridad Social para evitar sanciones o la suspensión de la pensión. Uno de los puntos clave es la incompatibilidad entre cobrar la pensión de jubilación contributiva y realizar ciertos trabajos sin acogerse a regímenes legalmente establecidos.

Compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo en 2026

La percepción de la pensión de jubilación contributiva es incompatible con la realización de trabajos por cuenta propia o ajena que impliquen alta en un régimen de la Seguridad Social, salvo que la actividad se encuadre en regímenes de compatibilidad como la jubilación activa, jubilación parcial o jubilación flexible. Trabajar sin comunicarlo o sin acogerse a estas modalidades puede acarrear la suspensión de la pensión e incluso sanciones administrativas.

Derechos adquiridos y obligaciones vigentes: qué controles puede aplicar la Seguridad Social en 2026.

Existen modalidades legales de compatibilidad entre la pensión y el trabajo, como la jubilación activa, la jubilación parcial o la jubilación flexible, que permiten trabajar mientras se cobra parte de la pensión. Cada una de estas figuras tiene requisitos específicos y puede afectar la cuantía: por ejemplo, en jubilación activa se percibe un porcentaje de la pensión mientras se trabaja, según el tiempo de demora en acceder a la jubilación.

Obligación de notificar cambios personales a la Seguridad Social

Los beneficiarios de una pensión contributiva deben comunicar a la Seguridad Social cualquier cambio en su situación personal que pueda influir en el derecho a la pensión, como variaciones en residencia, estado civil o situación laboral. La omisión de estas notificaciones puede dar lugar a la suspensión cautelar de la prestación hasta que se aclare la situación.

Los pensionistas que residen fuera de España deben presentar periódicamente una fe de vida o certificado equivalente ante la Seguridad Social o el consulado español para demostrar que siguen cumpliendo los requisitos para percibir la pensión. La falta de este documento en el plazo requerido puede acarrear la suspensión del pago hasta su acreditación.

Límites de ingresos y pensiones no contributivas en 2026

En las pensiones no contributivas, que buscan garantizar una renta mínima a personas con pocos recursos y que no reúnen los requisitos de cotización para una pensión contributiva, existe un límite de ingresos anual que no se debe superar. Si los ingresos del beneficiario rebasan ese umbral y no se notifica debidamente, la Seguridad Social puede suspender o extinguir la prestación.

Los límites de ingresos para pensiones no contributivas y complementos a mínimos se actualizan anualmente y dependen de la situación familiar. Por ejemplo, en 2025 el umbral sin cónyuge era de alrededor de 9191,68 euros anuales y con cónyuge a cargo de 10721,85 euros, y superar esos límites podía afectar al derecho o cuantía de la prestación. Es importante consultar la actualización oficial para 2026 en la web de la Seguridad Social o el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Estabilidad económica en la jubilación: cómo evitar suspensiones por incompatibilidades o falta de comunicación.

Suspensión y extinción de la pensión contributiva

La Seguridad Social puede iniciar un procedimiento de suspensión cautelar de la pensión si detecta irregularidades o incumplimientos en las obligaciones del pensionista, como trabajar sin acogerse a una modalidad legal de compatibilidad o no comunicar cambios personales. Durante este periodo, el pago de la pensión se interrumpe hasta que se verifique la situación, y si se confirma un incumplimiento grave, la prestación puede ser extinguida de forma definitiva.

Para evitar la suspensión o extinción de la pensión, es esencial que los pensionistas mantengan sus datos actualizados y cumplan con todas las obligaciones ante la Seguridad Social. Ante cualquier duda sobre compatibilidades o requisitos, lo recomendable es consultar con la Seguridad Social o con un asesor especializado para asegurar la continuidad del cobro de la prestación en 2026 y más allá.