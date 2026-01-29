A ArcelorMittal, la siderúrgica que provee la mayor parte de los raíles utilizados por los trenes de alta velocidad en España, el accidente ferroviario de Adamuz apenas le afectó en términos de rendimiento, “es una noticia negativa por el ruido que puede generar. No obstante, el impacto debería ser limitado a nivel financiero”, cree Óscar Rodríguez, analista de Banco Sabadell”.

Otro tema es el efecto que podría llegar a tener sobre su reputación con el avance de la investigación, aunque no hay que perder de vista que por el proceso de fabricación y las verificaciones posteriores se elimina el riesgo de fisuras, situación que reduce el riesgo ligado a estos problemas, como parece indicar los resultados preliminares que achacan el accidente a un problema de soldadura.

Pero lo cierto es que con sólo echar un vistazo al comportamiento de los títulos de la empresa, que en 2025 incrementaron su valor en casi un 75%, y en lo que va de año lo hace otro 21,62%, contabilizando la subida de 1,65 puntos porcentuales promediando la sesión de hoy, y que lleva el precio de la acción a los 47,55 euros, vemos que la confianza de los inversores no sufrió daños significativos.

De hecho, Citi ve a medio plazo la acción de la siderúrgica cotizando en 55 euros, mientras GVC Gaesco pone el precio objetivo en 49 euros.

Para Javier Cabrera, de XTB, “las importaciones de acero barato chino deberían bajar con fuerza. Teniendo en cuenta que China produce alrededor de la mitad de acero del mundo y que tiene una gran sobrecapacidad, esta medida será clave para Arcelor, que produce casi el 60% de su acero en Europa y supone casi la mitad de sus ingresos”, y añade que si bien esta se espera que entre en vigor a mitad de año, “el mercado sigue descontando este impacto”.

Vista de las instalaciones de ArcelorMittal en Gijón, en una imagen de archivo. EFE / J.L.Cereijido

Los analistas anticipan una mejora de beneficios y de la cotización

En concreto, los analistas apuestan por un incremento tanto de los ingresos como de las ganancias de ArcelorMittal, ya que vaticinan una recuperación de la demanda de acero en 2026.

Tal como se destacó, Citi subió el precio objetivo de la empresa hasta los 55 euros y no descarta que supere los 1.600 millones de euros en Ebitda en el cuarto trimestre de 2025, con un aumento intertrimestral.

Los analistas de Citi ponen, además, el foco en que ArcelorMittal interviene en el negocio minero, área en la que está intensificando la producción, al tiempo que los precios están aumentando ligeramente.

JP Morgan refuerza su recomendación sobre ArcelorMittal frente a Acerinox

Otro fuerte impulso que recibió la cotización de ArcelorMittal en la jornada de hoy, es la reiteración por parte del banco neoyorquino de ‘sobreponderar’ sus títulos y la mejora de su precio objetivo hasta 52,50 euros desde los 45 euros.

En efecto, JP Morgan reafirma su apuesta por ArcelorMittal, que se mantiene como una de sus principales recomendaciones dentro del sector del acero al carbono en Europa, junto con Voestalpine, que conserva también el consejo de ‘sobreponderar’, aunque con un ligero recorte del precio objetivo a 42,40 euros desde 43,40 euros.

Como contrapartida, la entidad financiera mostró sus dudas con Acerinox al rebajar su recomendación a ‘infraponderar’ desde ‘neutral’ y recortó su precio objetivo hasta 10,50 euros desde los 12 euros. La decisión de JP Morgan provocó que la acción de la acera lidere las bajas del Ibex 35 con una desvalorización del 2,75% al promediar la sesión.

El argumento que esgrimió es que Acerinox tiene menor exposición a las medidas de protección europea, dado que alrededor del 90% de sus beneficios proceden de Estados Unidos, lo que limita su potencial de mejora de resultados frente a otros competidores más centrados en Europa.

Por último, en su informe “Renacimiento europeo: apostando por el acero inoxidable”, JP Morgan reitera su visión alcista sobre el sector del acero europeo y subraya que el cuarto trimestre de 2025 marcaría el suelo de beneficios del ciclo 2025-2027, con un perfil de riesgo-rentabilidad más atractivo de cara a 2026, especialmente en las compañías con mayor exposición al mercado europeo.