En España, la Seguridad Social ha comunicado que, de forma excepcional, las personas mayores de 60 años podrán percibir la pensión de orfandad si cumplen determinados requisitos. Entre ellos, figura haber tenido reconocida, antes de los 21 años, una discapacidad con grado de incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez. Esta prestación supone un apoyo económico para los hijos de personas fallecidas y busca paliar la pérdida de ingresos en el hogar y asegurar su protección económica. De acuerdo con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el requisito fundamental es que la persona huérfana tenga reconocida una incapacidad permanente absoluta o una gran invalidez, y que dicha situación se haya producido antes de cumplir los 21 años o mientras ya era beneficiario de la pensión de orfandad. En estos casos, la pensión no se extingue por alcanzar una determinada edad y puede mantenerse de manera indefinida. No obstante, además de esta condición, también será imprescindible cumplir con los siguientes requisitos: En aquellos escenarios de orfandad absoluta, las personas que quedan huérfanas de padre y madre pueden recibir un incremento en la cuantía total de la pensión, de acuerdo a los límites establecidos por la Seguridad Social. Esta pensión de orfandad está sujeta a diversos factores que determinan la cuantía de la prestación, tales como la base reguladora del progenitor fallecido, las condiciones de la orfandad (simple o absoluta), el número de beneficiarios y las normas vigentes en la Seguridad Social. Además, se deberán tener en cuenta los siguientes factores para determinar la base reguladora de la persona difunta, con el objetivo de determinar qué cantidad de pensión le corresponde a su descendiente, legal beneficiario: