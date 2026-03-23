El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del martes marcó hasta los 10.829.457 MWh con respecto a los 10.875.325 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la energía de electricidad pasó a 54.17 euros el MWh, unos 34.22 euros menos que ayer. Para el martes, 24 de marzo de 2026, las horas más caras para el uso de artefactos eléctricos se registrarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 154,62 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día: Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, donde el precio será solamente de -0,03 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares: