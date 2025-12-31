En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización del Ripple este miércoles, 31 de diciembre de 2025 a las 12 horas en España es de 2,16 euros. Esta cifra refleja una variación del -2,23% en comparación con el día pasado.

El precio del Ripple y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 positivo. Esto indica que ambos activos han experimentado un crecimiento constante en su valor.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un cambio reciente del -0.61% en la última semana, lo que sugiere una estabilidad relativa en el corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento a lo largo del último año, se evidencia una variación negativa del -14.22%, indicando que la rentabilidad de Ripple ha sido desfavorable en el contexto de un mercado más amplio. Esta tendencia puede reflejar desafíos en la adopción y regulación de las criptomonedas, así como la competencia en el sector.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 17.76%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 63.12%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.