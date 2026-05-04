La cotización del Ripple este domingo, 3 de mayo de 2026 a las 12 horas en España es de 1,64 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,7% en comparación con el día pasado. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en comparación con el euro en los últimos días. Esto indica un crecimiento sostenido en el valor del Ripple frente al euro. En la última semana, Ripple avanzó un 1.05%, mostrando un repunte moderado; no obstante, en el último año su cotización retrocedió un 53.92%, evidenciando una tendencia bajista marcada. En conjunto, la evolución apunta a una rentabilidad negativa en el periodo anual y la leve mejora semanal no compensa la pérdida acumulada. La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 15.64%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 58.72%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.