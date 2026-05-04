La cotización del Bitcoin este domingo, 3 de mayo de 2026 a las 12 horas en España es de 92.198,22 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,55% en comparación con el día pasado. La evolución del precio del Bitcoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una mejor percepción económica. En la última semana, Bitcoin mostró una rentabilidad positiva del 3.01%, indicando un repunte de corto plazo; no obstante, en el último año su cotización acumuló una variación del -30.72%, reflejando una evolución volátil y una rentabilidad anual negativa. En conjunto, la mejora semanal no compensa la caída anual, por lo que el balance de rentabilidad a 12 meses sigue siendo desfavorable. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 20.50%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 37.27%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.