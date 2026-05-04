Este domingo, 3 de mayo de 2026, Ethereum inicia la jornada en España con una cotización de 2.726,73 euros. El valor de apertura refleja una variación del 210,33356 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. La tendencia del precio de Ethereum y el euro muestra una variación, donde un dato de 1 positivo indica crecimiento reciente. Actualmente, se observa que la tendencia ha sido fluctuante con momentos de alza y baja en este período. La cotización de Ethereum muestra una mejora semanal del 1.59%, lo que sugiere un repunte de corto plazo; sin embargo, en el último año acumula una caída del 51.37%, reflejando una evolución bajista y una rentabilidad negativa para posiciones de largo plazo, pese al reciente alivio en el desempeño. La volatilidad económica de Ethereum en la última semana ha sido del 19.14 %, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 61.06 %, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.