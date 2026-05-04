Este domingo, 3 de mayo de 2026 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 64,9 euros, cifra que refleja una variación del -0,11% en comparación con el día pasado. La tendencia del precio del Litecoin y el euro muestra un comportamiento positivo en los últimos días consecutivos. Esto sugiere que hay un aumento en el valor del Litecoin en relación con el euro, indicando una posible recuperación o interés creciente en la criptomoneda. Litecoin ha mostrado una evolución negativa, con un leve descenso semanal de -0.64% y una caída acumulada anual de -53.19%; esto implica una tendencia bajista sostenida y una rentabilidad claramente desfavorable para quienes mantuvieron la criptomoneda durante el último año, con pérdidas significativas pese a la ligera variación reciente. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana fue del 8.49%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 56.09%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.