En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este domingo, 21 de diciembre de 2025 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 2,24 euros, cifra que refleja una variación del 0,27% en comparación con el día pasado.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero.

Esto indica que el interés y la demanda por Ripple están en aumento, lo que podría reflejar un optimismo en el mercado.

La cotización de las principales criptomonedas en España (foto: Pexels).

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución moderada en su cotización, con una variación del -1.15% en la última semana, lo que refleja una ligera caída en su valor a corto plazo. A lo largo del último año, su rentabilidad ha sido similar, con un descenso del -1.57%, indicando que, a pesar de su potencial en el mercado de criptomonedas, ha enfrentado desafíos que han afectado su estabilidad y crecimiento. Estos datos sugieren que los inversores deben considerar cuidadosamente las tendencias antes de tomar decisiones de inversión en Ripple.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana es del 47.42%, lo que es menor que la volatilidad anual del 77.43%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.