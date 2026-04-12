La cotización del Ripple este domingo, 12 de abril de 2026 a las 12 horas en España es de 1,55 euros. Esta cifra refleja una variación del -1,96% en comparación con el día de ayer. El precio del Ripple y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 positivo. Esto indica que ambos activos han experimentado un crecimiento constante en su valor. La criptomoneda Ripple ha experimentado una notable evolución en su cotización, reflejando una tendencia a la baja tanto a corto como a largo plazo. En la última semana, su cambio ha sido del -2.47%, lo que indica una ligera disminución en su valor. A lo largo del último año, la situación es aún más preocupante, con una variación del -54.53%, lo que sugiere que Ripple ha enfrentado desafíos significativos en el mercado. Esta rentabilidad negativa puede ser un indicativo de la volatilidad inherente a las criptomonedas y la necesidad de los inversores de evaluar cuidadosamente sus decisiones. La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 35.72%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 59.78%. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.