¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización del Litecoin este lunes, 2 de febrero de 2026 a las 12 horas en España es de 71,71 euros. Esta cifra refleja una variación del -7,71% en comparación con el día de ayer.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2.

Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia estas criptomonedas y divisas.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una notable evolución en su cotización, reflejando una tendencia a la baja tanto a corto como a largo plazo. En la última semana, su valor ha disminuido un -13.99%, lo que indica una volatilidad reciente que podría afectar la confianza de los inversores. A lo largo del último año, la situación es aún más preocupante, con una variación del -33.63% en su cotización, lo que sugiere que Litecoin ha enfrentado desafíos significativos en el mercado de criptomonedas, afectando su rentabilidad y atractivo como inversión.

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana fue del 47.86%, lo que es menor que la volatilidad anual del 65.07%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 71,7 euros.