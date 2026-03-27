La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este viernes, 27 de marzo de 2026 en España es de 2.283,89 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -4,09%. El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos. La evolución de la cotización de Ethereum ha mostrado una tendencia a la baja en el último año, con una variación del -44.6%, lo que refleja un entorno desafiante para los inversores en criptomonedas. En la última semana, la criptomoneda ha experimentado un leve descenso del -3.62%, lo que sugiere una continuidad en la volatilidad del mercado. A pesar de estos retrocesos, Ethereum sigue siendo una de las principales criptomonedas, destacándose por su tecnología y potencial en el ámbito de los contratos inteligentes. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 59.27%, es menor que la volatilidad anual del 62.17%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.