La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este martes, 7 de abril de 2026 en España es de 2.406,19 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -0,82%. El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos. La criptomoneda Ethereum ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un leve aumento del 0.93% en la última semana, lo que sugiere una posible estabilización a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento anual, se evidencia una caída significativa del -45.3%, reflejando los desafíos que ha enfrentado en el mercado a lo largo del año. Esta combinación de resultados indica que, aunque hay señales de recuperación reciente, la rentabilidad a largo plazo sigue siendo un tema de preocupación para los inversores. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 28.92%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 61.81%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.