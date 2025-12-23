En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización del Ethereum este martes, 23 de diciembre de 2025 a las 12 horas en España es de 3.475,57 euros. Esta cifra refleja una variación del -1,25% en comparación con el día pasado.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2.

Esto indica que el interés y la demanda por Ethereum están en aumento, lo que podría reflejar un optimismo en el mercado.

En la última semana, la criptomoneda Ethereum ha experimentado un cambio del 4.69%, lo que refleja una tendencia positiva en su cotización a corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más notable, alcanzando un 92.94%, lo que indica un crecimiento significativo y una rentabilidad atractiva para los inversores. Esta evolución sugiere un interés creciente en Ethereum y su potencial como activo digital en el mercado de criptomonedas.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana fue del 32.89%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 60.26%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 5.610,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.607,4 euros.