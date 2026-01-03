En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización del Bitcoin Cash este sábado, 3 de enero de 2026 a las 12 horas en España es de 747,19 euros. Esta cifra refleja una variación del 4,51% en comparación con el día de ayer.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Bitcoin Cash está ganando valor en comparación con su rendimiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

En la última semana, la criptomoneda Bitcoin Cash ha experimentado un cambio del 6.07%, lo que refleja una tendencia positiva en su cotización a corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más notable, alcanzando un 76%, lo que indica un crecimiento significativo y una rentabilidad atractiva para los inversores. Esta evolución sugiere un interés creciente en Bitcoin Cash y su potencial como activo digital en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 33.54%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 61.31%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 747,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 695,8 euros.