En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este martes, 20 de enero de 2026 en España es de 668,21 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -1,55%.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto sugiere un aumento en el interés y la demanda por esta criptomoneda.

La tendencia positiva indica que los inversores están más optimistas respecto al futuro del Bitcoin Cash, lo que podría atraer a más compradores en el mercado.

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve descenso del -3.12%, lo que refleja una ligera corrección en su valor. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se destaca un notable aumento del 46.43%, evidenciando una tendencia positiva a largo plazo que ha atraído el interés de inversores y entusiastas de las criptomonedas. Esta combinación de fluctuaciones a corto plazo y crecimiento sostenido resalta la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas, así como las oportunidades de rentabilidad que puede ofrecer.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 13.83%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 59.31%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 668,2 euros.