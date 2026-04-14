La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este martes, 14 de abril de 2026 en España es de 521,5 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 1,85%. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin Cash está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor. En la última semana, la criptomoneda Bitcoin Cash ha experimentado un leve aumento del 0.91% en su cotización, lo que sugiere una ligera recuperación en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -18.35%, indicando que, a pesar de la reciente estabilidad, la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en su valor a lo largo del tiempo. Esta combinación de resultados refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas y la necesidad de un análisis cuidadoso para evaluar su rentabilidad a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 44.71%, es menor que la volatilidad anual del 54.65%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 491,9 euros.