Este domingo, 3 de mayo de 2026 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 522,29 euros, cifra que refleja una variación del -1,12% en comparación con el día de ayer. En los últimos días, la tendencia del precio del Bitcoin Cash ha sido positiva, mientras que el euro ha mostrado una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin Cash está ganando valor en relación con el euro, lo que podría indicar un aumento en la confianza hacia las criptomonedas. En la última semana, Bitcoin Cash ha retrocedido un -1.74%, indicando una corrección moderada en el corto plazo, mientras que en el último año acumula un -23.74%, lo que refleja una tendencia bajista sostenida. En términos de rentabilidad, estos descensos suponen un rendimiento negativo para quienes han mantenido la criptomoneda en esos periodos, ilustrando la volatilidad del activo y la relevancia del horizonte temporal al evaluar su evolución. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 23.29%, es menor que la volatilidad anual del 54.29%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 491,9 euros.