La cotización del Bitcoin este viernes, 10 de abril de 2026 a las 12 horas en España es de 85.151,84 euros. Esta cifra refleja una variación del 1,77% en comparación con el día pasado. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos 4 días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos. En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado un aumento del 7.12%, lo que sugiere un repunte temporal en su valor. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -34.22%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en su rentabilidad a largo plazo. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 28.77%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 37.63%. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.