El submarino Galerna de la Armada Española ha zarpado nuevamente para demostrar su vigencia operativa. El lunes 13 de abril de 2026, el Estado Mayor de la Defensa anunció que esta histórica unidad relevó al moderno submarino Isaac Peral e inició su participación en el Ejercicio Noble Shield de la OTAN. Con esta salida desde la Flotilla de Submarinos en Cartagena (Murcia), el Galerna, considerado el buque más antiguo en servicio activo de la Armada, refuerza el compromiso de España con la seguridad marítima aliada en el Mediterráneo. Por primera vez, el submarino Galerna se integra a la operación Noble Shield de la OTAN. Tras zarpar desde su base en Cartagena, la unidad pasará aproximadamente un mes contribuyendo a las tareas de vigilancia y control del entorno marítimo en el Mediterráneo. Su misión se desarrolla en estrecha coordinación con otras fuerzas navales aliadas desplegadas en la región, manteniendo la presencia permanente de medios españoles en una zona de alta relevancia estratégica. Este relevo al submarino Isaac Peral, que había iniciado su integración en febrero de 2026 y participado activamente desde marzo, marca la segunda ocasión en que un submarino español forma parte de Noble Shield. España asegura así la continuidad de su contribución a la seguridad colectiva de la Alianza Atlántica, garantizando la libertad de navegación y la disuasión en aguas mediterráneas. La dotación del Galerna completó un exigente plan de adiestramiento orientado específicamente a las condiciones operativas de las plataformas submarinas. Este entrenamiento asegura el cumplimiento eficaz de las misiones asignadas, que incluyen vigilancia discreta, obtención de inteligencia marítima y cooperación fluida con otras unidades navales aliadas. Como señaló el Estado Mayor de la Defensa en su comunicado oficial en X: “El submarino ‘Galerna’ se integra por primera vez en la operación ‘Noble Shield’ de la OTAN. El buque releva al ‘Isaac Peral’ y, durante un mes, operará en aguas del mar Mediterráneo para reforzar el compromiso de España con la seguridad colectiva de la Alianza”. El submarino Galerna, última unidad activa de su clase, ya cuenta con una trayectoria reciente que lo posiciona como referente de la Armada Española. El 19 de diciembre de 2025 regresó a la Base Naval de Cartagena tras completar un exitoso despliegue en la operación Sea Guardian de la OTAN en el Mediterráneo, donde acumuló más de 500 horas de inmersión. Esa experiencia previa refuerza su preparación para el actual compromiso en Noble Shield. Por su parte, el submarino S-81 Isaac Peral, una de las unidades más modernas de la flota, había asumido la responsabilidad en febrero de 2026 dentro de las agrupaciones navales permanentes de la OTAN en el flanco sur. Con esta rotación, la Armada Española mantiene ininterrumpida su presencia en la misión, alternando capacidades entre la veteranía del Galerna y la tecnología de última generación del Isaac Peral.