“Gibraltar libre circulación” será una realidad en cuestión de días tras la confirmación del nuevo marco legal acordado entre la Unión Europea y el Reino Unido. El anuncio pone fin a años de incertidumbre sobre el estatus del territorio tras el Brexit. La Comisión Europea confirmó que el texto legal ya está finalizado y que se aplicará de forma provisional tras la aprobación de los ministros de la UE. Este paso permitirá activar Gibraltar libre circulación de manera inmediata. Con este cambio, la libre circulación en Gibraltar se convierte en uno de los hitos más relevantes en la relación entre Europa y el Reino Unido desde la salida del bloque. La implantación de Gibraltar libre circulación implica la eliminación completa de los controles en la frontera entre Gibraltar y La Línea. Esta medida beneficiará a unas 15.000 personas que cruzan diariamente. Además, el acuerdo elimina todas las barreras físicas y controles sobre mercancías, lo que facilitará el comercio y reducirá la incertidumbre que afectaba a la zona. España asumirá los controles Schengen en nombre de la Unión Europea, garantizando la seguridad sin afectar la fluidez del paso en la frontera Gibraltar España. Con Gibraltar libre circulación, el territorio pasa a formar parte de facto del mercado único europeo, pese a no estar incluido en el acuerdo comercial firmado tras el Brexit en 2020. Este cambio supone un giro estratégico que refuerza la estabilidad económica y la cooperación entre ambas partes. El comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, destacó: “Se trata de seguridad jurídica, confianza para las empresas y los ciudadanos, así como de un futuro de cooperación que refuerce nuestra relación mutua”. La situación de Gibraltar se complicó tras el referéndum de 2016. Aunque el Reino Unido votó salir de la UE, el 96 % de los gibraltareños optó por permanecer. Las decisiones posteriores de los gobiernos británicos, como el fin de la libre circulación, intensificaron las tensiones con España y la Unión Europea. Además, la inestabilidad política en el Reino Unido retrasó durante años las negociaciones, prolongando una de las cuestiones más complejas del proceso del Brexit. Gibraltar libre circulación marca el cierre de una de las últimas cuestiones pendientes entre la Unión Europea y el Reino Unido tras el Brexit. La eliminación de controles, la mejora del comercio y la integración en el mercado único abren una nueva etapa para el territorio.