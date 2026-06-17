Es oficial | Esta ley establece a qué hora se puede empezar a hacer ruido por la mañana. (Fuente: Shutterstock).

La Ley de Propiedad Horizontal en España establece límites a determinadas conductas que pueden afectar al resto de los residentes, especialmente cuando generan molestias continuadas. Uno de los temas que más consultas genera tiene que ver con los horarios permitidos para realizar actividades ruidosas, como obras o reformas en viviendas.

Aunque existe una regulación general sobre la convivencia, los horarios concretos dependen de las ordenanzas municipales vigentes en cada localidad.

Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal sobre los ruidos

El artículo 7.2 de la Ley señala que ni los propietarios ni los ocupantes de una vivienda o local pueden desarrollar actividades prohibidas por los estatutos de la comunidad ni aquellas que resulten molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

Entre las situaciones que con mayor frecuencia originan conflictos vecinales se encuentran los ruidos persistentes, las fiestas reiteradas, el deterioro de zonas comunes, la acumulación de suciedad o cualquier conducta que perjudique la convivencia en el edificio. La normativa pone el foco en comportamientos continuados y debidamente acreditados.

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A qué hora se puede empezar a hacer ruido por la mañana

La posibilidad de realizar actividades ruidosas depende de la regulación municipal de cada ayuntamiento. Son estas ordenanzas las que determinan los horarios en los que pueden desarrollarse obras y reformas dentro de las viviendas.

De ese modo, en los días laborables está prohibido ejecutar trabajos que generen ruido entre las 21:00 y las 08:00 horas. Por ello, las reformas domésticas suelen poder iniciarse legalmente a partir de las ocho de la mañana.

En cambio, durante los domingos y festivos las restricciones son mayores para proteger el descanso vecinal. En estas jornadas, las actividades ruidosas derivadas de obras no pueden comenzar antes de las 09:30 horas. Por este motivo, el horario de referencia para iniciar trabajos de reforma suele situarse entre las 08:00 y las 09:30 horas, según el día y la normativa municipal aplicable.

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La acción de cesación: la herramienta legal frente a los conflictos

Cuando una conducta molesta persiste en el tiempo, la comunidad de propietarios puede recurrir a la denominada acción de cesación. Se trata de un procedimiento judicial destinado a poner fin a actividades que alteran la convivencia cuando los requerimientos previos no han dado resultado.

Esta vía permite a la comunidad solicitar la intervención de los tribunales para lograr que cese la actividad conflictiva y, en su caso, reclamar las responsabilidades correspondientes.

Cómo puede actuar una comunidad de propietarios

El procedimiento comienza cuando un vecino o el presidente de la comunidad comunica la existencia del problema. En ese momento, el presidente debe requerir formalmente al infractor para que abandone la conducta que está generando las molestias.

Si la situación continúa, la junta de propietarios puede autorizar el inicio de acciones judiciales. En ese caso, el presidente queda facultado para presentar la correspondiente demanda ante los tribunales.

Si la resolución judicial resulta favorable a la comunidad, el juez puede ordenar el cese definitivo de la actividad, imponer una indemnización por daños y perjuicios e incluso privar al propietario del uso de la vivienda durante un plazo de hasta tres años.

La normativa también prevé supuestos en los que el responsable sea un inquilino y no el propietario del inmueble. En estas circunstancias, la sentencia puede extinguir sus derechos de ocupación y ordenar el desalojo de la vivienda cuando se acredite una alteración grave de la convivencia.