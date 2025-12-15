La fuerte tormenta asociada a la borrasca Emilia mantiene en alerta meteorológica a amplias zonas de España. Según la Agencia Estatal de Meteorología, se esperan lluvias copiosas, tormentas eléctricas y riesgo de inundaciones en varias zonas del país.

La situación ha provocado incidencias graves durante el fin de semana. Hubo rescates, cortes de carreteras y suspensión de clases. Las autoridades insisten en seguir los avisos oficiales ante una fuerte tormenta todavía activa.

Desde la AEMET advierten que el episodio deja acumulados muy elevados en poco tiempo. La combinación de lluvias intensas, granizo y ráfagas de vientos huracanados eleva el riesgo.

Una fuerte tormenta se aproxima en el país: estas son las zonas afectadas por las lluvias intensas Fuente: Archivo

Dónde lloverá con más fuerza en el país por la borrasca Emilia

La fuerte tormenta se concentra en el litoral mediterráneo y el sureste peninsular. Valencia, Almería y Murcia han sido algunas de las provincias del país más afectadas por las lluvias intensas.

Según EFE, “la borrasca de alto impacto Emilia dará sus últimos coletazos, aunque con lluvias fuertes aún hoy en Cataluña”. La AEMET mantiene avisos activos por precipitaciones persistentes y tormentas.

En la Comunitat Valenciana, “se acumularon el domingo hasta 149 litros por metro cuadrado en La Font d’en Carròs (Valencia) y 113 en la estación del club náutico de Burriana (Castellón)”, según Avamet.

Qué alertas meteorológicas están activas hoy en España

La alerta roja fue desactivada este lunes en la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería. Sin embargo, varias provincias del país siguen bajo vigilancia por la fuerte tormenta.

EFE informó que “todavía una comunidad, Cataluña, está en nivel naranja, con riesgo importante”. El aviso estará activo hasta las 18 horas.

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, advirtió que las precipitaciones “podrán estar acompañadas de tormenta durante todo el día, sin descartar granizo, e incluso algún tornado y trombas de agua”. La alerta sigue vigente .

Cancelación de clases y principales incidencias por la fuerte tormenta

La borrasca obligó a suspender la actividad educativa en varias zonas. En Valencia, “se suspendieron las clases en una treintena de centros” situados en áreas inundables.

La Universitat de València “anuló las clases presenciales en todos sus campus e instalaciones” hasta el lunes por la tarde. En Almería, EFE detalló que “la noche ha sido también complicada con 74 incidencias en la provincia”. La Junta mantiene activado el Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones.

Las clases permanecerán suspendidas durante el martes 16 de septiembre. (Foto: Archivo)

Riesgo de crecidas y recomendaciones ante lluvias intensas

La Confederación Hidrográfica del Ebro alertó por “posibles crecidas en barrancos y cauces” ante las lluvias fuertes en Tarragona, Teruel, Castellón y el Pirineo oscense.

En Murcia, “se activó en la madrugada de este lunes el plan Inunmur contra inundaciones, en su nivel 1”, según EFE. La borrasca Emilia mantiene zonas en vigilancia.

Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios. También piden no cruzar cauces ni ramblas. Seguir los avisos de la AEMET es clave durante una alerta meteorológica.