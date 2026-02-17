El servicio de trenes de alta velocidad en la línea Madrid-Andalucía se restableció este martes 17 de febrero de 2026, tras casi un mes de suspensión completa. La interrupción se originó por el grave accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero en Adamuz (Córdoba), que causó la muerte de 46 personas y obligó a cortar la circulación en el tramo afectado de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Según la información de la Agencia EFE, las operadoras Renfe, Iryo y Ouigo retomaron progresivamente sus servicios comerciales. Justamente, Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) finalizó los trabajos de reparación de la infraestructura en el punto del siniestro, realizó las pruebas técnicas de seguridad y comprobaciones de señalización hasta entrada la noche anterior, autorizando así la reapertura. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ya había advertido que la línea podría reanudarse entre el martes y el miércoles, y finalmente se concretó en esta fecha. De esta manera, Renfe confirmó que restablece el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, con circulaciones hacia Sevilla y otras ciudades andaluzas. Iryo, por su parte, retomó 14 circulaciones diarias (7 por sentido) en la ruta Madrid-Sevilla. La recuperación no es total en todos los ramales: la conexión directa Madrid-Málaga no se restablecerá completamente hasta marzo, debido a la demora de las obras de Adif. Justamente, Renfe pondrá a disposición de los pasajeros el próximo miércoles una alternativa para viajar por carretera entre Antequera y Málaga. Vale destacar que la línea está cortada debido a un desprendimiento de un muro de contención. Durante casi un mes, alrededor de 72.000 pasajeros usaron planes alternativos por carretera (autobuses) para mantener la conectividad entre Madrid y las principales ciudades andaluzas como Sevilla, Córdoba, Málaga o Granada. “Renfe agradece la comprensión y la confianza de los usuarios durante todo este periodo”, declaró la operadora ferroviaria.