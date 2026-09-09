Se aproximan fuertes tormentas este jueves 10 de septiembre: lluvias y fuertes ráfagas de viento en Valencia, Murcia y Baleares.

El jueves 10 de septiembre estará marcado por la inestabilidad en el sureste de España y Baleares, con chubascos y tormentas que podrán ser fuertes o muy fuertes durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. La situación será especialmente destacada en Valencia, Murcia y las islas Pitiusas.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), algunos episodios podrán estar acompañados de granizo grande y rachas fuertes de viento, mientras que las temperaturas máximas experimentarán descensos notables en el sureste peninsular y las islas. También habrá intervalos de viento fuerte en el norte de Baleares.

Tormentas fuertes en Valencia: riesgo de granizo y rachas de viento

La Comunidad Valenciana será una de las zonas más afectadas por el temporal durante las primeras horas del jueves. Aemet prevé intervalos nubosos, con una probabilidad de chubascos muy fuertes acompañados de tormenta, granizo grande y rachas fuertes en el litoral de la mitad sur.

La situación tenderá a mejorar durante la jornada, con una evolución hacia cielos poco nubosos por la tarde. Las temperaturas mínimas descenderán, mientras que las máximas bajarán en el litoral y el interior de Alicante. En cambio, subirán en el interior norte de Castellón y Valencia.

El viento será moderado en la mitad sur del litoral y flojo en el resto, aunque podrá presentar intervalos de moderado.

Lluvias y fuertes ráfagas de viento en Valencia, Murcia y Baleares. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Murcia afronta una madrugada de lluvias y tormentas fuertes

En la Región de Murcia, el cielo estará nuboso y se esperan chubascos acompañados de tormentas localmente fuertes en el litoral durante la madrugada. Las precipitaciones forman parte del episodio de inestabilidad que afectará al sureste peninsular al inicio del día.

Las temperaturas descenderán, con una bajada notable de las máximas, mientras que el viento será flojo y tendrá intervalos de moderado durante la tarde.

A nivel general, Aemet señala que los chubascos y tormentas podrían ser especialmente intensos también en Almería y otras zonas del sureste, con posibilidad de precipitaciones localmente muy fuertes durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Lluvias y fuertes ráfagas de viento en Valencia, Murcia y Baleares. (Fuente: Shutterstock).

Baleares tendrá tormentas en Ibiza y Formentera y viento fuerte

En Baleares, los intervalos nubosos irán dando paso a cielos poco nubosos, aunque persistirá la posibilidad de precipitaciones. En las Pitiusas, que comprenden Ibiza y Formentera, se esperan chubascos hasta la tarde que podrán estar acompañados de tormentas y ser localmente fuertes durante la madrugada.

En Mallorca también se prevén chubascos ocasionales de madrugada y por la tarde. Además, las temperaturas descenderán y el viento será moderado, con intervalos de fuerte, especialmente en el norte del archipiélago.

El episodio de inestabilidad también dejará descensos térmicos en otras zonas del sureste peninsular y el litoral mediterráneo, mientras que las temperaturas subirán en buena parte de la mitad norte de España.