Se aproximan fuertes tormentas este jueves de septiembre: lluvias y fuertes ráfagas de viento en Aragón, Valencia y Andalucía.

Este jueves llega con chubascos y tormentas ocasionales en varias zonas de España, en una jornada por lo demás marcada por el calor. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la inestabilidad se concentrará en puntos del interior este y sur del país, en forma de tormentas aisladas y de evolución diurna.

Las zonas donde son más probables estos chubascos son el este de Aragón (en el extremo oriental del sistema Ibérico), el interior de Castellón, en la Comunidad Valenciana, y las sierras orientales de Andalucía, además del noroeste de la Región de Murcia. Se trata de tormentas ocasionales que conviven con un ambiente muy caluroso en el resto del territorio.

Las mayores tormentas que azotarán a España este jueves. Fuente: EFE Daniel González

Dónde pueden caer las tormentas este jueves

La inestabilidad será localizada y ligada a las zonas de montaña. En el extremo oriental del sistema Ibérico, en Aragón, no se descarta algún chubasco o tormenta aislado por la nubosidad de evolución diurna. Lo mismo ocurre en el interior de Castellón, donde pueden formarse chubascos o tormentas puntuales a lo largo de la tarde.

En Andalucía, las sierras orientales podrán registrar chubascos y tormentas ocasionales, mientras que en la Región de Murcia el riesgo se concentra en las sierras del noroeste. En la zona del Estrecho (Cádiz), además, soplará levante fuerte, con posibles rachas ocasionalmente muy fuertes de viento.

Son fenómenos aislados y de sierra, que no restan protagonismo al calor, el verdadero protagonista de la jornada en la mayor parte del país.

Las claves del clima este jueves.

Once comunidades en aviso por calor

El grueso del país vivirá una jornada de calor intenso. Hasta once comunidades autónomas están en aviso por altas temperaturas, tres de ellas (Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura) en nivel naranja por riesgo importante, ante la previsión de máximas muy elevadas.

Las otras ocho comunidades en aviso amarillo por calor son Aragón, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana. El ascenso de las temperaturas será notable, con subidas de más de seis grados en el Cantábrico y el suroeste peninsular.

Hasta 42 grados en el sur

Los valores más altos se esperan en el sur. Se podrán alcanzar los 42 grados en puntos de Jaén (en las zonas de Morena y Condado y en el valle del Guadalquivir), así como en la campiña de Córdoba y Sevilla, donde los avisos naranjas se activan a partir de las 13 horas.

En Extremadura, los termómetros superarán los 40 grados en la provincia de Badajoz, con hasta 41 en las vegas del Guadiana y las zonas de Barros y Serena. Se rondarán también los 40 grados en amplias zonas de Andalucía, puntos de Extremadura y en Ciudad Real y Toledo. En general, se superarán los 35 grados en buena parte del interior peninsular, el valle del Ebro y Mallorca.

Noches tropicales en amplias zonas

El calor tampoco dará tregua de noche. Se esperan noches tropicales, con mínimas que no bajarán de los 20 grados, en los litorales mediterráneos y en buena parte de la mitad sur peninsular. Es el reflejo de un ambiente cálido que se mantiene durante la madrugada y dificulta el descanso.

En Canarias, las temperaturas apenas cambiarán, con máximas de entre 30 y 32 grados en las vertientes sur de las islas y algo de calima ligera en altura sobre las islas orientales. El viento, en el conjunto del país, será flojo y variable, salvo el levante del Estrecho.