La fuerte tormenta marcará el miércoles en España con una situación de clara inestabilidad. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se esperan precipitaciones generalizadas en casi todas las provincias del país, con especial incidencia en el norte y zonas costeras.

La tormenta dejará lluvias copiosas, viento y un descenso de la cota de nieve.

La fuerte tormenta afectará a la península y Baleares, mientras que Canarias también registrará precipitaciones. La AEMET mantiene la alerta por lluvias intensas en varios territorios. El episodio estará acompañado por rachas de viento, nieblas y heladas en áreas de montaña.

¿Habrá nieve en España para Nochebuena?

Habrá nieve en España durante Nochebuena, aunque de forma desigual según la región. La tormenta prevista para el miércoles dejará nevadas en zonas de montaña y en algunos puntos del norte peninsular.

Según la AEMET, la nieve aparecerá a partir de los 700 a 1500 metros, con las cotas más bajas en el Cantábrico oriental y el País Vasco. En estas zonas del país se verán afectadas principalmente las carreteras de montaña y pasos elevados.

En Pirineos, sistema Ibérico, Cordillera Cantábrica y sierras del centro , habrá acumulaciones moderadas. No se espera nieve en capitales.

Dónde lloverá en España hoy

En varias regiones del país se vivirán lluvias durante la jornada del miércoles. Las precipitaciones serán más persistentes en el Cantábrico y el norte de Galicia. En el litoral de Alborán y Baleares podrán ser localmente fuertes.

La AEMET advierte que las lluvias intensas se concentrarán en zonas costeras y áreas expuestas al viento. En regiones de montaña, las precipitaciones pasarán a ser nieve desde los 1000 metros. Este escenario eleva el nivel de alerta meteorológica.

Además, la fuerte tormenta provocará nieblas en ambas mesetas y el valle del Ebro. También se esperan precipitaciones en Canarias, sobre todo en las vertientes norte . El avance de la borrasca mantiene en vigilancia a varias provincias del país.

Qué alertas meteorológicas se esperan para Nochebuena

La alerta por fuerte tormenta afecta a amplias zonas del territorio peninsular. La AEMET señala riesgo por lluvias intensas, viento del norte y noreste, y nevadas en áreas elevadas. El Cantábrico y el tercio norte concentran mayor inestabilidad.

Las zonas de alerta incluyen también el litoral mediterráneo, donde no se descartan tormentas. En estas áreas, la fuerte tormenta puede ir acompañada de rachas intensas y granizo puntual. El viento será más fuerte en litorales del noroeste.

En Baleares y Alborán, la alerta se mantiene por precipitaciones y mala mar. La combinación de viento y lluvias intensas obliga a extremar precauciones. La AEMET recomienda seguir los avisos oficiales durante la jornada.

Un hombre retira el hielo del cristal de su coche para poder iniciar la jornada, este lunes en Logroño. Las nevadas, las fuertes lluvias, el oleaje y las bajas temperaturas han justificado hoy la activación de avisos meteorológicos en ocho comunidades autónomas (Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, País Vasco y Canarias) y en la ciudad de Melilla.

Pronóstico del tiempo por comunidad autónoma

La fuerte tormenta dejará un escenario muy variable según la región, con lluvias intensas, nieve en cotas medias y episodios de viento. La AEMET mantiene la alerta activa en varias provincias del país.