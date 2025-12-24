En esta noticia
La fuerte tormenta marcará el miércoles en España con una situación de clara inestabilidad. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se esperan precipitaciones generalizadas en casi todas las provincias del país, con especial incidencia en el norte y zonas costeras.
La tormenta dejará lluvias copiosas, viento y un descenso de la cota de nieve.
La fuerte tormenta afectará a la península y Baleares, mientras que Canarias también registrará precipitaciones. La AEMET mantiene la alerta por lluvias intensas en varios territorios. El episodio estará acompañado por rachas de viento, nieblas y heladas en áreas de montaña.
¿Habrá nieve en España para Nochebuena?
Habrá nieve en España durante Nochebuena, aunque de forma desigual según la región. La tormenta prevista para el miércoles dejará nevadas en zonas de montaña y en algunos puntos del norte peninsular.
Según la AEMET, la nieve aparecerá a partir de los 700 a 1500 metros, con las cotas más bajas en el Cantábrico oriental y el País Vasco. En estas zonas del país se verán afectadas principalmente las carreteras de montaña y pasos elevados.
En Pirineos, sistema Ibérico, Cordillera Cantábrica y sierras del centro, habrá acumulaciones moderadas. No se espera nieve en capitales.
Dónde lloverá en España hoy
En varias regiones del país se vivirán lluvias durante la jornada del miércoles. Las precipitaciones serán más persistentes en el Cantábrico y el norte de Galicia. En el litoral de Alborán y Baleares podrán ser localmente fuertes.
La AEMET advierte que las lluvias intensas se concentrarán en zonas costeras y áreas expuestas al viento. En regiones de montaña, las precipitaciones pasarán a ser nieve desde los 1000 metros. Este escenario eleva el nivel de alerta meteorológica.
Además, la fuerte tormenta provocará nieblas en ambas mesetas y el valle del Ebro. También se esperan precipitaciones en Canarias, sobre todo en las vertientes norte. El avance de la borrasca mantiene en vigilancia a varias provincias del país.
Qué alertas meteorológicas se esperan para Nochebuena
La alerta por fuerte tormenta afecta a amplias zonas del territorio peninsular. La AEMET señala riesgo por lluvias intensas, viento del norte y noreste, y nevadas en áreas elevadas. El Cantábrico y el tercio norte concentran mayor inestabilidad.
Las zonas de alerta incluyen también el litoral mediterráneo, donde no se descartan tormentas. En estas áreas, la fuerte tormenta puede ir acompañada de rachas intensas y granizo puntual. El viento será más fuerte en litorales del noroeste.
En Baleares y Alborán, la alerta se mantiene por precipitaciones y mala mar. La combinación de viento y lluvias intensas obliga a extremar precauciones. La AEMET recomienda seguir los avisos oficiales durante la jornada.
Pronóstico del tiempo por comunidad autónoma
La fuerte tormenta dejará un escenario muy variable según la región, con lluvias intensas, nieve en cotas medias y episodios de viento. La AEMET mantiene la alerta activa en varias provincias del país.
- Galicia: intervalos nubosos con brumas en el interior y lluvias débiles en A Mariña de Lugo. Heladas en zonas de montaña y viento moderado en el litoral.
- Asturias: cielos cubiertos con chubascos generalizados. La fuerte tormenta dejará nieve por encima de 1500 metros y heladas en cumbres.
- Cantabria: lluvias débiles persistentes en toda la comunidad. La cota de nieve bajará hasta los 800 metros, con nieblas en áreas montañosas.
- País Vasco: precipitaciones débiles y cielos cubiertos. La nieve aparecerá desde los 700 metros y el viento será moderado en el litoral.
- Castilla y León: precipitaciones débiles, más frecuentes en el norte. La fuerte tormenta dejará nieve a partir de 1.000 metros y heladas en zonas altas.
- Navarra: lluvias débiles en el noroeste y nieblas en el tercio norte. La cota de nieve se situará en torno a los 1000 metros.
- La Rioja: precipitaciones dispersas, más frecuentes en el oeste y la sierra. Nieve desde los 1000 metros y heladas matinales.
- Aragón: chubascos en Pirineos y sistema Ibérico. La nieve caerá entre 1200 y 1400 metros, con viento moderado en el valle del Ebro.
- Cataluña: lluvias débiles en el Pirineo y mitad oriental. La fuerte tormenta dejará nieve desde los 1400 metros y viento intenso en cumbres.
- Extremadura: precipitaciones débiles y descenso de temperaturas mínimas. Heladas en el norte montañoso.
- Comunidad de Madrid: lluvias débiles en la sierra por la mañana, con nieve por encima de 1000 metros. Intervalos nubosos en el resto.
- Castilla-La Mancha: precipitaciones en el noreste, con nieve desde los 1100 metros. Heladas débiles en La Mancha.
- Comunidad Valenciana: chubascos débiles en el litoral y descenso térmico. Heladas en zonas del interior.
- Región de Murcia: intervalos nubosos y alguna precipitación débil en el litoral. Heladas en sierras del interior.
- Baleares: chubascos ocasionales y viento variable. Las temperaturas diurnas tenderán a subir ligeramente.
- Andalucía: chubascos dispersos, con tormentas aisladas en el litoral mediterráneo. Nieve desde 1200 metros en sierras orientales.
- Canarias: cielos cubiertos con precipitaciones, más probables en vertientes norte y oeste. Viento moderado del noroeste.