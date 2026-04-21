La cadena de moda Primark iniciará una nueva etapa como empresa independiente tras la decisión de Associated British Foods de escindir su negocio textil. La operación apunta a mejorar la valoración de ambas compañías en los mercados financieros y redefinir su estrategia a largo plazo. La decisión marca el fin de más de seis décadas de estructura conglomerada dentro de AB Foods, que combinaba alimentación y moda bajo una misma organización. A partir de ahora, cada unidad avanzará con identidad propia y con objetivos diferenciados en la Bolsa de Londres. La escisión, prevista antes de finales de 2027, tendrá un costo cercano a los 86 millones de euros. Sin embargo, el grupo confía en que el impacto inicial se verá compensado por una mejor lectura del mercado y un aumento del valor de ambas empresas. La familia fundadora Weston mantendrá el control a través de su sociedad inversora. El principal argumento detrás de la decisión radica en las diferencias estructurales entre ambos negocios. Mientras Primark opera en el dinámico sector del retail de moda, el área de alimentación responde a lógicas más estables vinculadas al consumo masivo. Esta convivencia dentro de un mismo grupo generaba dificultades para los inversores, que encontraban complejo valorar con precisión el rendimiento de cada unidad. La escisión busca eliminar esa distorsión y permitir que cada compañía sea evaluada según sus propias métricas. Además, Primark ha mostrado un fuerte crecimiento, con ventas cercanas a los 10.000 millones de libras y presencia en 19 mercados. Este desempeño impulsó la idea de que podría maximizar su potencial si actúa de forma independiente, con una estrategia enfocada exclusivamente en el negocio textil. Tras la separación, Primark tendrá su propia trayectoria bursátil y contará con un equipo directivo alineado con su sector. Eoin Tonge asumirá como director ejecutivo, mientras que George Weston liderará la división alimentaria, que conservará el nombre de AB Foods. Ambas compañías aspiran a mantenerse dentro del FTSE 100, un factor clave para sostener visibilidad ante inversores institucionales. Esto podría facilitar liquidez y estabilidad en sus respectivas cotizaciones. En paralelo, el movimiento refleja una tendencia global: grandes conglomerados optan por dividir sus negocios para ganar eficiencia y claridad estratégica. En este contexto, la independencia de Primark no solo redefine su futuro, sino que también envía una señal al mercado sobre la necesidad de especialización en un entorno económico cada vez más exigente.