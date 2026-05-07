La cotización del Litecoin este jueves, 7 de mayo de 2026 a las 12 horas en España es de 66,31 euros. Esta cifra refleja una variación del -0,15% en comparación con el día pasado. En los últimos días, el precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva (+1), mientras que el euro ha tenido una tendencia estable (0). Esto sugiere que el Litecoin ha ganado valor en relación al euro, lo que puede ser un indicativo de un creciente interés en esta criptomoneda. En la última semana, Litecoin registró un repunte del 2.05%, pero en el último año acumula una caída del -49.96%, evidenciando una tendencia bajista y una rentabilidad negativa en el periodo anual. Este contraste señala alta volatilidad: la ganancia reciente no compensa las pérdidas de 12 meses, por lo que el desempeño interanual sigue siendo débil. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana es del 15.51%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 54.54%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.