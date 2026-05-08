En España hay una amplia variedad de opciones de jugadas para probar la fortuna y obtener premios importantes. Uno de estos juegos es la Bonoloto, que brinda a loscompetidores varias opciones de apuestas. Los premios de cada uno de estos sorteos tienen un pozo acumulado que se incrementa cada vez que no se obtienen ganadores. Por ello, conoce de cuánto será la próxima recompensa y cuáles fueron las últimas cifras premiadas. Durante el jueves, 7 de mayo de 2026, Los números ganadores son 11 13 16 21 22 45, la cifra complementaria es 41 y el número de reintegro es 3. En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo '0' ganador con un premio de '0' euros y la categoría con cinco aciertos más el complementario obtuvo '1' ganadores con un galardón de '132057.51' euros. Para el sorteo del jueves, 7 de mayo de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 4.468.638 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.228.875,5 euros en premios, según los datos compartidos por LAE. Aquellas personas interesadas en jugar a La Bonoloto tienen la opción de hacerlo en línea desde su casa. Asimismo, aquellos que prefieran la modalidad convencional, pueden dirigirse a alguno de los 11.000 establecimientos de Loterías y Apuestas del Estado, identificables por el logotipo de LAE. Aquellos quieran participar del juego de la Bonoloto deben escoger entre los números del 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo. La cantidad de combinaciones posibles variará según el tipo de apuesta. La apuesta sencilla permite participar en la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas. Los participantes que hayan ganado de premios de hasta 2000 euros podrán cobrar sus euros al día siguiente del sorteo en la Lotería y Apuestas del Estado presentando el resguardo del boleto en los puntos de venta oficiales. En caso de la variante semanal, se deberá esperar hasta la finalización de todos los sorteos de la semana para hacer efectivo el cobro. Sin embargo, para premios iguales o superiores a 2000 euros se liquidan a través de las entidades financieras asociadas: Juega solo con dinero destinado al ocio; establece límites claros de tiempo y gasto. Haz pausas regulares y no persigas pérdidas. Comparte tus hábitos con alguien de confianza y, si lo necesitas, usa herramientas de bloqueo o autoexclusión.