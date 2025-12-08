FOTODELDÍA MADRID, 04/12/2025.- Viandantes se protegen de la lluvia con paraguas por el centro de la capital. Lluvias débiles o localmente moderadas que se irán al final del día y una subida de las temperaturas mínimas, que no alcanzarán los 4º en la mayor parte de la región, así es la previsión meteorológica para este jueves según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Los cielos de la región de Madrid estarán nubosos y cubiertos y habrá brumas y nieblas matinales que serán más persistentes en zonas altas de la sierra. Las lluvias serán débiles o localmente moderadas, pero remitirán a lo largo de la tarde para desaparecer al final, salvo en la sierra donde, al final del día, serán débiles y dispersas. EFE/ Mariscal

España cierra el puente con estabilidad, pero la AEMET anticipa una fuerte tormenta asociada a un frente atlántico que dejará lluvias intensas en diversas provincias del país. El cambio llega tras un fin de semana templado, con nieblas densas en el norte y Baleares.

La agencia meteorológica señala que el frente entrará por el noroeste y avanzará durante las próximas horas. El episodio incluirá granizo, ráfagas de viento y precipitaciones persistentes en zonas de alerta del oeste peninsular.

¿Dónde lloverá en el país en las próximas horas?

La AEMET confirmó que el frente dejará una fuerte tormenta en Galicia, Asturias, Castilla y León y el extremo occidental de Andalucía. Las lluvias intensas afectarán primero al noroeste y se extenderán de oeste a este. El organismo explica que las precipitaciones serán más abundantes en el sistema Central, la cordillera Cantábrica y el litoral gallego.

En Galicia, el cielo estará cubierto y la lluvia será persistente. En Asturias, las precipitaciones serán “más intensas por la tarde en la mitad occidental”, según el parte oficial. En Castilla y León se prevén chubascos débiles en la primera mitad del día, pero el frente ganará fuerza con el avance de la tarde.

El viento también tendrá protagonismo. Habrá rachas muy fuertes en el litoral gallego y zonas elevadas de la cordillera Cantábrica. A esto se suma la posibilidad de granizo y ráfagas de viento asociadas a la llegada de la borrasca atlántica.

Qué alertas meteorológicas están activas hoy en España

La AEMET mantiene una alerta por fuerte tormenta en zonas del noroeste, con especial atención a Galicia, donde se esperan “rachas muy fuertes” en el litoral. El aviso amarillo por niebla en Baleares se desactivó, pero siguen vigentes las advertencias por viento y oleaje en Galicia y Asturias.

Asturias continúa bajo aviso por fuerte oleaje en toda la costa. La agencia advierte de intensificación de ráfagas en el interior montañoso. En Galicia, el riesgo se mantiene por viento fuerte y mala mar, un escenario habitual cuando una borrasca atlántica roza el territorio.

Las provincias del país afectadas por alguna alerta incluyen A Coruña, Lugo, Pontevedra, Asturias, León y puntos de Cantabria. Las lluvias intensas serán más probables en la franja noroeste, donde el frente dejará acumulados significativos.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo por comunidad autónoma?

Galicia tendrá cielos cubiertos, “precipitaciones débiles y dispersas” que se extenderán al resto del territorio y vientos con “rachas muy fuertes en el litoral”. Las temperaturas descenderán ligeramente.

Asturias registrará lluvias más intensas por la tarde. Habrá vientos del sur y suroeste, con intervalos fuertes. En Cantabria, los cielos se mantendrán cubiertos y bajarán las máximas.

En el País Vasco, habrá nubes altas y algún descenso térmico. En Navarra, la caída de temperaturas será más acusada en la Ribera del Ebro. La Rioja espera cielos poco nubosos y heladas débiles.

Aragón y Cataluña tendrán cielos despejados, aunque con nieblas matinales en el Ebro y Depresión Central. En Extremadura, el cielo estará cubierto por nubes bajas con niebla matinal.

La Comunidad de Madrid presentará nubosidad baja y heladas débiles en cumbres. En Castilla-La Mancha, se prevén brumas y nieblas durante la mañana.

La Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía mantendrán estabilidad, con cielos despejados y ligero descenso térmico. En Baleares, se esperan bancos de niebla nocturnos, mientras que Canarias permanecerá con calima ligera y cielos despejados.

El miércoles, la llegada del frente dejará más zonas bajo alerta, un refuerzo de la fuerte tormenta y un descenso notable de temperaturas en el interior peninsular.