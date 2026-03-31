Un evento astronómico genera expectativa global: el cometa C/2025 R3 PANSTARRS podría convertirse en uno de los más brillantes de 2026 y ser visible incluso a simple vista en abril. Descubierto en septiembre de 2025, este cometa avanza por su órbita y se acerca progresivamente al Sol y a la Tierra, lo que incrementa su luminosidad y visibilidad desde distintos puntos del planeta. Las estimaciones actuales lo ubican como uno de los fenómenos más destacados del calendario astronómico, aunque su comportamiento final todavía mantiene cierto grado de incertidumbre. El cometa C/2025 R3 PANSTARRS tiene una órbita casi parabólica y proviene de regiones externas del sistema solar conocidas como la Nube de Oort, un reservorio de cuerpos helados. Su comportamiento reciente llamó la atención de los especialistas. En las últimas semanas, “la evolución luminosa de su coma en las últimas semanas lo ha hecho convertirse en un cuerpo realmente accesible en el cielo de la mañana”. Además, ya puede observarse con instrumentos básicos. “ya es bien visible con su cola mediante prismáticos o un pequeño telescopio”, lo que anticipa un aumento progresivo de su brillo. Según los expertos, podría alcanzar magnitudes cercanas a +2, similares a las estrellas más luminosas, lo que abre la posibilidad de observarlo sin telescopio en condiciones ideales. El mejor momento para observar este evento astronómico será a partir de abril, con un pico estimado hacia el 25 de ese mes, cuando alcance su mayor brillo. Durante ese período, el cometa se acercará al Sol. El 19 de abril llegará a una distancia de 74,6 millones de kilómetros del astro, mientras que días después tendrá su mayor proximidad a la Tierra. Para observarlo correctamente, los especialistas recomiendan madrugar. “para verlo bien habrá que madrugar un poquito, levantarnos alrededor de una hora antes del alba”. El cometa se ubicará hacia el Este en el cielo del amanecer y cruzará la constelación de Pegaso, lo que facilitará su localización con ayuda de aplicaciones o cartas astronómicas. El cometa será más visible desde el hemisferio norte, especialmente en regiones como España, donde aparecerá relativamente alto en el horizonte. En el hemisferio sur la visibilidad será más limitada. Aun así, podría detectarse cerca del horizonte en condiciones de cielo despejado y baja contaminación lumínica. A simple vista, se presentará como una mancha difusa con un núcleo brillante. Su coma tendrá tonalidades verdosas y una cola que podría volverse más extensa con el paso de los días. Además, con cámaras o prismáticos será posible captar detalles más definidos, especialmente en zonas rurales alejadas de la luz artificial. A pesar de la expectativa, los expertos advierten que los cometas son fenómenos difíciles de predecir con precisión. El brillo final dependerá de factores como la liberación de gas y polvo al acercarse al Sol. También existe la posibilidad de que desarrolle una cola de polvo más visible tras su paso por el perihelio, lo que podría mejorar su apariencia en el cielo nocturno. En cualquier caso, este evento astronómico se perfila como una oportunidad poco frecuente para observar un cometa sin necesidad de telescopios, algo que no ocurre con frecuencia en una década.