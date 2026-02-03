Un cometa se aproxima a la Tierra: cuándo llega y cómo se verá en el país. (foto: archivo).

Un cometa recién descubierto, denominado C/2026 A1 (MAPS), se dirige a gran velocidad hacia el interior del Sistema Solar y ha despertado una enorme expectación entre astrónomos y aficionados. Se trata de un cometa rozador del Sol, un tipo poco frecuente que pasará extremadamente cerca de nuestra estrella en 2026 y que, si sobrevive a ese encuentro extremo, podría volverse visible a simple vista.

Según el portal de astronomía, Starwalk Space, el cometa C/2026 A1 pertenece probablemente a la familia Kreutz, famosa por haber producido algunos de los cometas más brillantes de la historia reciente. Los modelos actuales indican que podría alcanzar un brillo excepcional, aunque su comportamiento es impredecible: el intenso calor solar podría hacerlo brillar de forma espectacular o provocar su desintegración total.

¿Cuándo podrá verse el cometa C/2026 A1 desde España?

Según las previsiones actuales, abril de 2026 será el mes clave para intentar observar el cometa MAPS. Hasta marzo, el objeto seguirá siendo tenue y solo detectable con telescopios, pero su brillo podría aumentar rápidamente a medida que se acerque al Sol.

El momento más crítico será entre el 4 y el 5 de abril de 2026, cuando el cometa alcance su perihelio, pasando a apenas 170.000 kilómetros de la superficie solar. En esos días será prácticamente imposible de observar desde la Tierra por el resplandor del Sol, aunque podría ser detectado por observatorios solares. Si sobrevive, entre el 6 y el 15 de abril podría reaparecer en el cielo del amanecer.

Desde España, la visibilidad será limitada y complicada, con el cometa muy bajo en el horizonte durante el crepúsculo, y con ventanas de observación cortas. Las mejores condiciones se darán en fechas cercanas a la Luna nueva del 17 de abril, cuando el cielo esté más oscuro.

¿Cómo se verá el cometa C/2026 A1 en el cielo?

En el mejor de los escenarios, el cometa podría alcanzar magnitudes negativas, lo que lo convertiría en visible a simple vista e incluso, de forma excepcional, durante el día cerca del Sol. Si se comporta como otros grandes cometas de la familia Kreutz, podría desarrollar una cola brillante y extensa, visible a lo largo del horizonte al amanecer.

Durante marzo, su brillo será débil, pero hacia finales de ese mes podría observarse con prismáticos. Tras el perihelio, si el núcleo sobrevive, el cometa podría mostrar una coma intensa y una cola de polvo de millones de kilómetros, ofreciendo un espectáculo comparable al del cometa Lovejoy en 2011, especialmente en el Hemisferio Sur.

Un cometa se aproxima a la Tierra: cuándo llega y cómo se verá en el país. Fuente: Freepik.

Recomendaciones de los expertos para observarlo con seguridad

Los astrónomos han recomendado extremar las precauciones, ya que la posible visibilidad del cometa ocurrirá muy cerca del Sol. Nunca debe intentarse observarlo directamente sin protección adecuada, ya que podría causar daños oculares graves.

Para mejorar las posibilidades de observación desde España, los expertos aconsejan: