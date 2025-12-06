Esta ciudad está a sólo 2 horas de Madrid y es uno de los tesoros culturales más hermosos de España. Fuente: Shutterstock.

En España, el arte de la escapada se eleva a su máxima expresión gracias a su diversidad geográfica y cultural. Desde las vibrantes ciudades hasta los pueblos tranquilos, cada destino ofrece una paleta de colores, sabores y sonidos únicos.

En este mosaico de destinos, Villanueva de los Infantes emerge como una joya en la vasta Mancha. Con su impresionante arquitectura renacentista y sus plazas que parecen detenidas en el tiempo, esta ciudad ofrece una experiencia única, donde calles empedradas serpentean entre edificios históricos.

Dónde queda Villanueva de los Infantes

Villanueva de los Infantes se encuentra en la provincia de Ciudad Real, dentro de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

Está ubicada a 226 km al sur de Madrid y a 325 km al suroeste de Valencia .

Qué se puede hacer en Villanueva de los Infantes

Plaza Mayor

La Plaza Mayor de Villanueva de los Infantes ha sido declarada Monumento Histórico-Artístico (Fuente: Wikimedia Commons / Sebastian T. Schork)

Con una forma de trapecio rectángulo, esta plaza trazada a principios del siglo XVII es un magnífico conjunto monumental de estilo neoclásico, que ha servido como punto clave de la localidad a lo largo de su historia.

Desde 1974, Villanueva de los Infantes ha sido declarada Monumento Histórico-Artístico, destacándo como un conjunto representativo del barroco y del renacimiento manchego. Esta distinción habla del valor histórico y artístico que la plaza y sus alrededores representan para la región y el país.

Convento de Santo Domingo

El Convento de Santo Domingo fue construido en el siglo XVI (Fuente: Shutterstock)

El Convento de Santo Domingo fue construido en 1526 y es notable por su sacristía de cruz latina con tres capillas laterales, reflejando el espíritu de la Contrarreforma. Aunque desamortizado en 1844, conserva su claustro, donde se celebran eventos culturales como el Certamen Internacional de Poesía organizado por la Orden Literaria Francisco de Quevedo desde 1981 .

Además, se puede visitar la celda donde el célebre poeta Francisco de Quevedo y Villegas pasó sus últimos meses, donde aún se conservan ejemplares de sus últimos poemas

Casa de la Inquisición

Sólo se puede visitar la Casa de la Inquisición de Villanueva de los Infantes (Fuente: Wikimedia Commons / Ángel Aroca Escámez)

Es reconocible por su escudo con la cruz, tibias cruzadas y calavera, simbolizando su uso histórico. Data de los siglos XVI al XVIII, reflejando el esplendor de la ciudad en esa época.

Hoy en día, su función es turística, pero solo su fachada está abierta a visitas, manteniendo su relevancia histórica y cultural como testigo de un pasado significativo en la región.

Gastronomía

El pisto es uno de los platos más populares de Villanueva de los Infantes (Fuente: Freepik)

Una visita a Villanueva de los Infantes no está completa si no se prueban algunos de sus platos típicos. La gastronomía de la ciudad es variada y refleja la rica tradición culinaria de la región manchega.

Entre los platos más emblemáticos se encuentran las migas, la sopa de ajo, los asadillos, el atascaburras, el gazpacho manchego y el pisto. También se destacan los alfonsinos, dulces que tienen más de 100 años y fueron disfrutados por Alfonso VIII, fundador de la ciudad, y Alfonso XIII, quien disfrutó de ellos durante una visita.

Cómo llegar a Villanueva de los Infantes

Desde Madrid

Tomar C. de Toledo, C. de Embajadores y P.º de Sta. María de la Cabeza hacia A-42.

Continuar por A-42, R-4 y A-4 hacia Manzanares. Tomar la salida 54 de A-43.

Seguir por N-430 hacia CM-3127 en Villanueva de los Infantes.

Ambas ciudades están separadas por 226 km que se recorren en dos horas y media.

Desde Valencia

Tomar C/ d’Àngel Guimerà y Av. del Cid hacia E-901/A-3 en Xirivella.

Seguir por E-901/A-3 y A-43 hacia CM-3115 en Argamasilla de Alba. Tomar la salida 81 de A-43.

Continuar por la CM-3109 hacia CM-3127 en Villanueva de los Infantes.

La distancia entre ambas ciudades es de 325 km y el viaje es de un poco más de tres horas.