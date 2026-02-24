La reconocida firma japonesa amplía su catálogo con una propuesta pensada para los espíritus aventureros: la Toyota Proace Verso Camper, una furgoneta totalmente equipada que combina la funcionalidad de un vehículo familiar con el confort de un hogar móvil. Ideal para escapadas de fin de semana o largos viajes, esta camper cuenta con cama, ducha portátil, cocina y una completa integración de sistemas inteligentes que la convierten en una aliada perfecta para quienes buscan disfrutar de la carretera con total autonomía. Con un precio que oscila entre 42.434,42 y 65.045,83 euros en España, según el acabado, la Proace Verso Camper se presenta en diferentes versiones -Outfun, Nomad, Nomad Plus y Nomad Plus Home-, adaptándose a todo tipo de viajeros. Desarrollada junto a Tinkervan, empresa especializada en camperización, esta furgoneta de Toyota es la combinación perfecta entre versatilidad, comodidad y tecnología avanzada, lista para transformar cualquier trayecto en una experiencia inolvidable. La Toyota Proace Verso Camper ofrece dos motores diésel de 145 y 180 caballos, disponibles con transmisión manual o automática, garantizando un rendimiento eficiente tanto en carretera como en entornos montañosos. Asimismo, este modelo cuenta con el sistema multimedia Toyota Touch 2 & GO permite planificar rutas, acceder a mapas actualizados y disfrutar de música o conectividad total durante el trayecto, integrando perfectamente tecnología y conducción. La Proace Verso Camper se distingue por su interior inteligente, adaptable y acogedor. Entre sus principales características de diseño destacan: Cama interior con colchón viscoelástico de alta densidad.Techo elevable NOMAD con vistas panorámicas y apertura neumática.Asientos delanteros giratorios y segunda fila abatible.Mesa interior/exterior y nevera de hasta 40 litros (según el acabado).Módulo extraíble con cocina y fregadero.Iluminación LED regulable y flexos táctiles con tomas USB.Cortinas de privacidad, mobiliario integrado y espacio para cuatro pasajeros. Cada versión está pensada para ajustarse a diferentes estilos de vida, desde la Outfun, más básica y funcional, hasta la Nomad Plus Home, que ofrece el máximo nivel de equipamiento y confort para quienes buscan una auténtica experiencia camper. La furgoneta camper de Toyota está equipada con los sistemas más avanzados para garantizar confort y eficiencia en cualquier entorno. Entre sus elementos tecnológicos más destacados se incluyen: Batería auxiliar AGM de 100 Ah (80 Ah en la MiniCamper) y centralita de control de carga.Calefacción estacionaria con programador digital para usar durante todo el año.Inverter de 550 W y tomas de 12V y USB tipo A y C para cargar dispositivos.Sistema Toyota Se Adapta, que permite configurar el vehículo para distintos usos: familiar, laboral o de ocio.Cámara y conectividad multimedia Touch 2 & GO, con control táctil y compatibilidad con smartphones.