La cadena de supermercados alemana renueva su colección de verano con calzado que imita el diseño de firmas de moda reconocidas a nivel mundial.

Las sandalias de estilo Birkenstock se han convertido en un básico del armario veraniego. Su comodidad y diseño atemporal las hacen perfectas para cualquier ocasión. Sin embargo, el precio de las originales no está al alcance de todos los bolsillos. Por eso, la llegada de versiones más asequibles genera cada año una gran expectación.

Lidl ha sabido detectar esta demanda. La cadena de supermercados lanza cada temporada su propia colección de sandalias de la marca Esmara. Estos modelos, que recuerdan a los diseños icónicos de la firma alemana, suelen agotarse en cuestión de horas. Esta semana, los nuevos modelos llegan a las tiendas con un precio que no supera los 8 euros.

Lidl lanza sus nuevos modelos de sandalias inspiradas en Birkenstock por menos de 8 euros

La cadena de supermercados Lidl incorpora a sus estanterías dos nuevos modelos de sandalias tipo Birkenstock con la llegada del mes de agosto. Se trata de calzado de la marca Esmara que replica el diseño de las populares sandalias de la firma alemana, tanto en su versión de dos hebillas, similar al modelo ‘Arizona’, como en la de una sola hebilla, que imita al ‘Madrid’. El precio de venta al público es de 7,99 euros.

Ambos diseños se comercializan en varios colores. Las versiones más habituales incluyen el color beige y el negro, tonos versátiles que combinan con facilidad. Las sandalias cuentan con tiras resistentes y hebillas ajustables, lo que permite adaptar el calzado a diferentes tipos de pie. La plantilla anatómica, fabricada en piel, es otra de las características que las asemejan a las originales, proporcionando comodidad y una pisada estable. La suela, ligera y flexible, está fabricada con material EVA.

El calzado de la marca Esmara, disponible en las tiendas de Lidl, se ha convertido en un habitual de la temporada estival por su relación calidad-precio. Captura de pantalla / Lidl

¿Qué diferencia a las sandalias de Lidl de las originales de Birkenstock?

La principal diferencia entre las sandalias de Lidl y las Birkenstock originales es, sin duda, el precio. Mientras que las originales pueden superar los 150 euros, la versión de Lidl cuesta solo 7,99 euros. Esta diferencia hace que el producto de la cadena de supermercados sea accesible para un público mucho más amplio.

En cuanto a los materiales, las originales de Birkenstock suelen utilizar materiales de alta calidad, como el corcho y el cuero. Las de Lidl, por su parte, combinan tejido sintético en las tiras con una plantilla de piel anatómica. A pesar de estas diferencias, las sandalias de Lidl ofrecen un acabado y una comodidad que las han convertido en un producto muy popular. De hecho, suelen tener una alta valoración entre los compradores, alcanzando casi las 5 estrellas en algunos portales.

El fenómeno de las ‘Birkenstock’ low cost: un éxito que se repite cada verano

La llegada de estas sandalias a Lidl se ha convertido en un acontecimiento esperado cada temporada. La combinación de un diseño popular y un precio muy competitivo provoca que las existencias se agoten en pocas horas, tanto en tienda física como en la web. Es un fenómeno que demuestra el poder de las marcas de distribución para ofrecer alternativas a los productos de lujo.

La estrategia de Lidl no es nueva, pero sigue funcionando. La cadena alemana repone estos modelos en varias ocasiones a lo largo de la primavera y el verano. Cada reposición genera una nueva oleada de compras. Las sandalias tipo Birkenstock son un ejemplo claro de cómo la moda y el gran consumo pueden converger para crear un producto viral, deseado por su estética, su precio y su comodidad.

Las sandalias se encuentran en este enlace.