La Agencia Tributaria ha intensificado en los últimos años la supervisión de los movimientos de efectivo con el propósito de combatir la evasión fiscal y el blanqueo de capitales.

Los bancos están obligados a informar a Hacienda sobre los ingresos o retiradas en efectivo que superen los 3000 euros, así como de aquellas transacciones que involucren billetes de 500 euros, sin importar el monto.

En la práctica, esta comunicación forma parte de los controles de prevención de fraude y blanqueo y no implica que la operación sea ilegal por sí misma, pero sí puede activar requerimientos para justificar el origen del dinero.

Además, cualquier persona que transporte más de 100.000 euros en efectivo dentro de España debe presentar el formulario S1. Asimismo, si se entra o sale del país con 10.000 euros o más, la declaración es igualmente obligatoria, incluso dentro de la Unión Europea.

El incumplimiento de estas normativas puede resultar en sanciones económicas severas.

Sanciones por movimientos irregulares en efectivo

Las sanciones se imponen principalmente en casos de incumplimiento de las obligaciones de declaración, como es el modelo S1 para movimientos de grandes cantidades, o en situaciones en que la operación muestra indicios de ocultación o falta de justificación sobre el origen de los fondos.

El incumplimiento de las obligaciones de declaración de grandes sumas de efectivo puede resultar en sanciones administrativas considerablemente severas.

Por ejemplo, la no presentación del modelo S1 en los casos obligatorios puede conllevar multas que alcancen hasta el 150% del monto no declarado, lo que en un traslado de 100.000 euros podría traducirse en una sanción de hasta 150.000 euros, además de la posible retención de los fondos hasta que se acredite su procedencia.

En los escenarios más graves, cuando la autoridad determina la existencia de ocultación, información falsa o falta de justificación respecto al origen de los fondos, el expediente sancionador puede volverse más severo.

Adicionalmente a la multa, las autoridades tienen la facultad de intervenir los fondos y mantenerlos inmovilizados durante el análisis de la operación y la solicitud de documentación que respalde su legitimidad.

Cuando el movimiento de efectivo es considerablemente alto o se detectan indicios compatibles con el blanqueo de capitales, las repercusiones pueden ser aún más significativas.

La normativa vigente permite imponer sanciones en proporción al importe no declarado y adoptar medidas adicionales para impedir el uso de los fondos con fines ilícitos.

En todos los casos, tanto las entidades bancarias como la Agencia Tributaria tienen la facultad de revisar operaciones sospechosas o que carezcan de una justificación clara.

Los motivos detrás del refuerzo en los controles financieros

El propósito de estas medidas es garantizar la trazabilidad del dinero en efectivo y mitigar el uso de grandes sumas para fines ilícitos.

Aunque algunas entidades permiten retiradas diarias de hasta 3000 euros sin necesidad de justificación, la repetición de esta operación de manera habitual o en montos elevados activa las alertas de Hacienda.

La normativa tiene como objetivo reforzar la seguridad del sistema financiero y controlar de manera efectiva los flujos de efectivo.

Por esta razón, los expertos recomiendan declarar siempre los movimientos que superen los límites establecidos para evitar sanciones y garantizar que las transacciones se realicen en conformidad con la ley.