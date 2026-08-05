En esta noticia Razones de la resequedad en los labios

No importa que sea otoño, invierno, primavera o verano; no hay estación en donde los labios no puedan verse secos o agrietados. Esa sensación áspera, que a menudo es seguida de una comezón, puede ser muy molesta.

Si bien existen cremas o ungüentos para aplicar cuando ocurre esto, en muchos casos se trata de productos caros, un lujo que muchas personas no pueden darse.

Afortunadamente, existen alternativas con productos naturales que permiten reparar el daño y la sequedad de los labios.

Los labios secos son un problema común (Fuente: Shutterstock)

Razones de la resequedad en los labios

El resecamiento y agrietamiento de los labios constituye un problema habitual, especialmente en condiciones climáticas desfavorables. Es crucial comprender que la dermis de los labios es más delgada y frágil en comparación con la de otras partes del cuerpo.

A diferencia de otras regiones corporales, los labios no cuentan con glándulas sebáceas, encargadas de secretar aceite para mantener la piel en condiciones óptimas de hidratación. Por ese motivo, son más propensos a sufrir deshidratación. Su exposición constante al entorno los somete a agresiones externas que agravan su desecación.

Por otra parte, existen hábitos diarios y condiciones internas que agravan la sequedad. Muchas personas, sin ser conscientes, tienden a lamer o morder sus labios con frecuencia. Esta práctica, si bien puede proporcionar un alivio temporal, agrava la situación al evaporar la humedad natural y dejar un residuo salino que contribuye a una mayor deshidratación de la piel.

Adicionalmente, la deshidratación general del organismo, causada por una ingesta insuficiente de agua o por problemas de salud subyacentes, también tiene repercusiones sobre la hidratación de los labios . Otros factores que pueden influir incluyen la respiración oral, alergias a productos labiales específicos y reacciones adversas a ciertos alimentos o medicamentos.

El pepino puede ayudar a hidratar los labios (Fuente: Freepik)

Aloe vera: beneficios, usos y cuidados

El aloe vera es una planta cuyo gel se caracteriza por su riqueza en vitaminas, minerales, propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Además de dotar de propiedades antimicrobianas, este gel proporciona humectación a los labios resecos de quienes lo utilizan. De igual manera, estimula la producción de elastina y colágeno. Para su aplicación, es suficiente con cortar una hoja de aloe vera y aplicar el gel directamente en los labios.

Esta infusión es rica en polifenoles y antioxidantes que reducen la inflamación y contienen minerales que hidratan. Una vez que se prepare el té verde, no se debe descartar la bolsita; se puede frotar sobre los labios cuando esté tibia para exfoliar suavemente la piel seca.

Esta práctica permite no solo aprovechar al máximo los beneficios de la infusión, sino también contribuir a la salud y aspecto de los labios.

La miel es reconocida por sus atributos antioxidantes y antibacterianos, los cuales no solo contribuyen a suavizar los labios, sino que también evitan infecciones en las fisuras.

Es posible aplicar miel de forma directa o, para obtener un efecto más potente, combinarla con glicerina y aplicarla antes de conciliar el sueño.

Este aceite es una opción extraordinaria para combatir la sequedad labial. Cuenta con propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas, perfectas para la curación y regeneración de los labios. Se sugiere impregnar una gasa o pañuelo con el aceite y aplicarlo suavemente sobre los labios.

Más allá de su renombre en la gastronomía mediterránea, el aceite de oliva es beneficioso para la piel y los labios. Similar a la aplicación del aceite de coco, se utiliza un pañuelo para extender el aceite, brindando hidratación, brillo y suavidad.

Este producto natural no solo es un elemento esencial en las cocinas, sino que también se destaca por sus propiedades para el cuidado y la mejora de la dermis.