La Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) permite acceder a atención médica pública en caso de necesidad durante estancias temporales en otros países europeos. Este documento garantiza los mismos derechos que tienen los residentes del país visitado en materia de asistencia sanitaria. La renovación debe solicitarse con suficiente antelación, ya que el envío por correo postal puede tardar entre 5 y 10 días hábiles. El proceso es completamente gratuito y se puede realizar de forma telemática sin necesidad de acudir presencialmente a ninguna oficina. El procedimiento más rápido es a través de la sede electrónica de la Seguridad Social. Para acceder al trámite, se puede utilizar certificado digital, sistema Cl@ve o verificación mediante SMS al número de móvil registrado en la base de datos de la Seguridad Social. Si el teléfono móvil no está registrado, es posible darlo de alta previamente en el portal Importass de la Tesorería General de la Seguridad Social. Durante el proceso, es fundamental verificar que el domicilio postal esté actualizado, ya que la tarjeta se envía a la dirección que figura en los registros oficiales. La renovación puede solicitarse hasta 60 días antes de la fecha de caducidad cuando se tramita online. La TSE es válida en los 27 países de la Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y Suecia. También se acepta en Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza y Reino Unido. Sin embargo, no ofrece cobertura en Andorra, Mónaco, San Marino, El Vaticano, la Isla de Man ni las Islas del Canal. Para países fuera de este listado, es necesario contratar un seguro de viaje privado. Si surge un viaje imprevisto y no hay tiempo de esperar la tarjeta física, se puede solicitar el Certificado Provisional Sustitutorio (CPS). Este documento tiene la misma validez que la TSE durante el período indicado y puede imprimirse directamente desde casa tras solicitarlo por internet. El CPS es especialmente útil para situaciones de urgencia o cuando la tarjeta física ha sido extraviada durante el viaje. También es posible solicitar la renovación telefónicamente llamando al 901 16 65 65 o al 91 542 11 76 en horario laboral. En caso de preferir el trámite presencial, debe pedirse cita previa en un Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS).