La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España. El clima en España se prevé inestable, con un frente entrando por el noroeste y una dana al sudoeste del golfo de Cádiz. Habrá cielos nubosos y precipitaciones en Galicia, especialmente en el oeste. En el resto del país, se esperan algunas lluvias débiles y apertura de claros al final del día. Las temperaturas máximas descenderán, con mínimas en descenso en el noroeste y ascenso en la meseta Norte. En Canarias, se prevé un descenso generalizado. Habrá brumas y bancos de niebla en litorales y vientos flojos de componente sur en la vertiente atlántica, con intervalos moderados en Galicia. El clima en Madrid será poco nuboso o despejado, con temperaturas entre 2 y 22 grados y viento flojo variable. El clima en Andalucía se caracterizará por intervalos nubosos, con temperaturas máximas de 24 grados y mínimas de 5 grados, con un ascenso en la mitad occidental y pocos cambios en la oriental, además de vientos flojos variables. El clima en Cataluña se presentará con cielo despejado o poco nuboso en el interior y nubes bajas en el litoral. Habrá baja probabilidad de brumas por la mañana en algunas zonas. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 4 grados y las máximas alcanzarán los 22 grados, con un ligero ascenso en Lleida. El viento será flojo y variable, cambiando a este en el litoral y a sur en el interior durante el día. El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso y algunas nubes altas. Habrá baja probabilidad de brumas y bancos de niebla en el sur de Huesca y este de Zaragoza por la mañana. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 0 grados y experimentarán un ligero ascenso en la mitad norte, mientras que las máximas alcanzarán los 22 grados, con un ligero descenso. Se prevén heladas débiles en el oeste de Teruel y viento flojo de dirección variable, que cambiará a sureste en el Valle del Ebro y a sur en el Pirineo y sistema Ibérico al mediodía. El clima en Asturias se presentará con intervalos de nubes medias y altas, volviéndose nuboso en el tercio oeste, donde se prevén posibles precipitaciones débiles. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente, mientras que las máximas descenderán, excepto en el sector oriental de la cordillera. El viento será flojo del sur, cambiando a variable por la tarde. El clima se presentará con cielo poco nuboso y la posibilidad de brumas y bancos de niebla. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 20 grados, con pocos cambios o un ligero ascenso. El viento será en general flojo, soplando del sur y girando hacia el este. Nuboso en el norte de las islas, con lluvias débiles a partir del mediodía. En el resto, poco nuboso o despejado, tendiendo a nuboso con alguna lluvia ocasional. Temperaturas en descenso, con máximas de 23 grados y mínimas de 13 grados. Viento moderado del norte, con intervalos de fuerte en vertientes este y oeste, arreciando por la tarde con rachas muy fuertes. Cielo con nubes bajas en el litoral y despejado en el interior, con temperaturas entre 7 y 23 grados y viento flojo del este al mediodía. El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso con intervalos de nubosidad media y alta, especialmente en el extremo noroeste, donde podría haber alguna precipitación débil y ocasional. Habrá brumas y algún banco de niebla matinal aislado en el oeste. Las temperaturas mínimas estarán en ligero ascenso, alcanzando 2 grados, mientras que las máximas descenderán ligeramente en el oeste, llegando a 22 grados en el este. El viento será flojo de componente sur. El clima se presentará poco nuboso con intervalos de nubes altas, que a partir del mediodía incluirán nubosidad media. Las temperaturas experimentarán cambios ligeros, con predominancia de ascensos en las mínimas y se espera un viento flojo variable que tenderá a ser del sur durante las horas centrales del día. Cielos nubosos en Madrid, con temperaturas entre 12 y 17 grados y un levante débil a moderado. Por otro lado, cielos nubosos y temperaturas entre 11 y 18 grados, con levante ligero a moderado. El clima será poco nuboso, con temperaturas mínimas en ligero ascenso de 4 grados y máximas de 25 grados, acompañadas de vientos flojos y moderados que tenderán a componente oeste en el litoral. El clima en La Rioja será poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas, brumas y bancos de niebla matinales aislados, con temperaturas ligeramente cambiantes y viento flojo del sureste en el valle.