La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España. El clima en España se verá afectado por una dana en Canarias, donde se prevén intervalos nubosos y precipitaciones, algunas localmente fuertes. En la Península y Baleares, habrá una recuperación temporal de las altas presiones, con cielos nubosos y bancos de niebla en diversas zonas. Las temperaturas máximas ascenderán en el tercio oeste, mientras que en el resto y en Canarias descenderán, especialmente en litorales del Cantábrico oriental. Se esperan heladas débiles en cumbres de montaña. El viento será flojo en el interior y moderado en litorales, con intervalos de fuerte en el Estrecho y Canarias. Cielo despejado en Madrid, con temperaturas entre 4 y 22 grados y viento flojo variable. Cielos poco nubosos o despejados en Andalucía, excepto en el Estrecho donde habrá nubosidad y posibilidad de lloviznas. Temperaturas máximas de 24 grados y mínimas de 2 grados, con vientos del este moderados en el litoral y rachas fuertes en el Estrecho. El clima en Cataluña se presentará con cielo despejado, aunque habrá intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral y depresiones interiores por la mañana. Las temperaturas mínimas ascenderán hasta 3 grados en el Pirineo, mientras que en el resto se mantendrán sin cambios o descenderán ligeramente. Las máximas alcanzarán los 21 grados en la mayoría de la región, con un descenso en la depresión Central de Lleida. El viento será flojo y variable, con tendencia a componente sur en litorales y prelitorales al mediodía. El clima en Aragón se presentará con cielo despejado, aunque habrá brumas y bancos de niebla en las zonas depresionales. Las temperaturas mínimas experimentarán cambios ligeros, mientras que las máximas descenderán ligeramente en la depresión del Ebro, manteniéndose sin cambios en el resto. Se espera un viento flojo de dirección variable, predominando del sur y sureste por la tarde. El clima en Asturias se presentará poco nuboso con intervalos de nubes altas y algunas nubes bajas en el litoral al final del día. Habrá brumas y nieblas en el mar por la mañana y en la costa al final del día. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas ascenderán, oscilando entre 4 y 22 grados, con viento flojo variable. Cielo poco nuboso con brumas y bancos de niebla por la mañana. Temperaturas nocturnas estables y diurnas en ligero descenso en el norte. Viento flojo del este, moderado en Ibiza y Formentera y brisas débiles en Mallorca por la tarde. En Lanzarote y Fuerteventura, se esperan intervalos nubosos que tenderán a nuboso por la mañana, con chubascos localmente fuertes por la tarde y tormentas. En el norte de las demás islas, habrá lluvias débiles persistentes y en el norte de Gran Canaria y Tenerife, podrían ser moderadas o fuertes. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 20 grados, con un descenso moderado en las máximas. El viento será moderado del norte, con intervalos de fuerte y rachas que podrían alcanzar los 90 km/h en zonas altas. Cielo despejado con brumas matinales y temperaturas entre 5 y 21 grados; viento moderado en el litoral norte de Alicante. El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso o despejado, con temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso en el tercio occidental, mientras que en la meseta podrían registrarse heladas débiles y el viento será variable y flojo. El clima se presentará poco nuboso o despejado, con posibilidad de brumas y nieblas matinales en la Mancha Albaceteña y áreas cercanas. Las temperaturas experimentarán ligeros cambios, con mínimas en ascenso y máximas en descenso, alcanzando un máximo de 23 grados y un mínimo de -3 grados. El viento será flojo, variable en Guadalajara y predominante del este en el resto de la región. Cielos nubosos en Madrid con alguna llovizna ocasional, temperaturas entre 14 y 17 grados y vientos de levante moderados. Por otro lado, cielos nubosos en Melilla, con posibilidad de lloviznas ocasionales y temperaturas entre 12 y 19 grados. Vientos flojos a moderados de levante. El clima será poco nuboso o despejado, con temperaturas mínimas sin cambios en Álava y en descenso en el resto y viento flojo variable. El clima en La Rioja será poco nuboso o despejado, con temperaturas entre 4 y 19 grados y posibilidad de bruma matinal.