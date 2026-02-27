España encara un nuevo episodio de lluvias tras un inicio de año excepcionalmente húmedo, con registros que ya duplican la media habitual en los dos primeros meses. El paso de un frente durante el fin de semana marcará un punto de inflexión tras el calor anómalo de los últimos días y abrirá la puerta a un escenario de mayor inestabilidad atmosférica en varias zonas del país. En este contexto de precipitaciones persistentes y cambios térmicos bruscos, la atención también se centra en la montaña. La combinación de nieve húmeda, nuevas nevadas y viento fuerte eleva el riesgo en cotas altas, especialmente en el norte peninsular. El Boletín de Peligro de Aludes (BPA) publicado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para el Parque Nacional de los Picos de Europa establece un peligro limitado (nivel 2 sobre 5) este fin de semana. La situación se mantendrá de viernes a domingo y combinará problemas de nieve húmeda y formación de nuevas placas de viento. Según el parte emitido, el riesgo afecta a todo el macizo en cotas superiores a 1.700–1.800 metros, donde se conserva el manto nivoso. Aunque el nivel es 2 sobre 5, el boletín insiste en extremar la precaución en alta montaña. Las condiciones actuales se caracterizan por un manto muy húmedo, compactado y en proceso continuo de transformación. Esta situación se produce tras varios días de temperaturas anormalmente altas e intensa insolación, que han provocado pérdidas significativas de espesor. En cotas de 1900–2000 metros, los espesores actuales oscilan entre 100 y 150 centímetros. En zonas de acumulación y altitudes más elevadas se superan los 200 centímetros. El rehielo nocturno es poco efectivo, salvo en las cotas más altas, donde se forman costras superficiales que se ablandan rápidamente durante el día. Este proceso favorece la inestabilidad en las horas centrales. El boletín señala que el estado saturado del manto podría favorecer aludes de nieve húmeda de tamaño pequeño o mediano (1 o 2) durante este viernes. Con la entrada de un descenso térmico y un aumento de la nubosidad, esta inestabilidad tiende a remitir progresivamente. A partir de la tarde del viernes se prevén precipitaciones en forma de nieve desde los 1500–1800 metros. Los acumulados previstos son de 1 a 5 cm de nieve reciente en las cotas más altas. Estas nevadas llegarán acompañadas de vientos moderados o fuertes del suroeste. Según la Aemet, serán capaces de transportar nieve y generar nuevas placas de viento a sotavento, susceptibles de romper con sobrecargas moderadas. Los aludes de placa podrían ser pequeños si solo afectan a la nieve reciente, y medianos si implican capas antiguas del manto. El documento insiste en evitar laderas muy inclinadas donde puedan formarse placas. Para el sábado se prevén intervalos nubosos, alguna nevada débil y un nuevo descenso de temperaturas. Este escenario limitará la actividad de aludes de nieve húmeda. Sin embargo, el domingo se espera un ascenso progresivo de las temperaturas. Esto volverá a intensificar el proceso de humidificación y, con ello, la probabilidad de aludes de nieve húmeda. En cotas altas continuarán los vientos moderados del norte y del oeste. Estas condiciones podrían seguir formando placas de viento recientes en zonas expuestas. El inicio del año en España ha sido especialmente lluvioso. Entre el 1 de enero y el 25 de febrero se han acumulado en la España peninsular 234 litros por metro cuadrado. Esta cifra supone el doble de la media habitual para los dos primeros meses del año, según datos difundidos por la Aemet. El carácter húmedo del invierno se confirma también en el balance del año hidrológico. Las precipitaciones superan los valores normales en la mayor parte del territorio peninsular. Las excepciones se localizan en una franja del Cantábrico, desde Asturias hasta el País Vasco, y en un área reducida del interior de Aragón. Destacan el suroeste peninsular, junto con Extremadura, así como puntos de la fachada mediterránea o el delta del Ebro. En estas zonas los acumulados superan ampliamente los valores normales, llegando incluso a duplicarlos. Aunque el nivel de peligro se mantiene en grado 2 (limitado), el boletín recuerda que “en montaña, el riesgo cero no existe”. También advierte de que incluso aludes pequeños y medianos pueden producir daños personales severos. El documento insiste en la necesidad de interpretar correctamente la información, planificar itinerarios con prudencia y ajustar la actividad a las condiciones encontradas sobre el terreno. Tras el calor anómalo de estos días, el fin de semana estará marcado por el paso de un frente que dejará lluvias en el noroeste y este del territorio junto a una masa de aire más frío que hará descender las temperaturas. Sin embargo, el escenario no apunta a un episodio extraordinario generalizado. El portavoz de la Aemet ha sido claro al señalar que en las próximas jornadas “bajarán las temperaturas quedando en valores más normales para la época después de unos días con registros más propios de abril”. Este cambio térmico responde a la entrada de aire más frío y no implica, por sí mismo, precipitaciones torrenciales en todo el país. Además, ha explicado que “el hecho de que llegue una dana a nuestro territorio no tiene por qué implicar necesariamente que las lluvias vayan a ser muy intensas o torrenciales”. El lunes es probable que la atmósfera pierda estabilidad por la posible formación de una dana que se situaría al suroeste de la península, “pero que no parece que vaya a ser de gran intensidad”. A partir de ese momento, las precipitaciones se extenderán por el oeste y el centro del territorio. Los mayores acumulados se esperan en Galicia y podrían registrarse tormentas en la parte occidental de Andalucía. De cara al martes y miércoles continuará esta situación de cierta inestabilidad atmosférica y podría llover en amplias zonas, sobre todo del este y del sur de la península. Las lluvias más abundantes se darían en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en puntos de Aragón y del este de Castilla-La Mancha. Todo ello con la llegada de aire más templado y temperaturas más altas, en un contexto de inestabilidad que será relevante en algunas áreas, pero sin una previsión oficial que apunte a un episodio extremo generalizado en todo el país.