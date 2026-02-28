Febrero se despide con un giro en el tiempo que rompe la estabilidad de los últimos días y da paso a un escenario dominado por frentes atlánticos, descenso térmico y riesgo de tormentas. La antesala de la primavera meteorológica, que comienza el 1 de marzo, llega con lluvias en el noroeste y un ambiente más fresco en el interior peninsular. La previsión apunta a máximas contenidas, entre 14 y 17 grados en amplias zonas del interior hacia el domingo, junto con la reaparición de heladas en puntos de Castilla y León. El frente que cruza este viernes el tercio noroeste dejará cielos cubiertos y precipitaciones en Galicia y el Cantábrico. Las lluvias avanzarán hacia el interior a lo largo de la jornada, aunque perderán intensidad conforme se desplacen. En contraste, el resto de la Península mantendrá intervalos de nubes bajas matinales y bancos de niebla, con mayor persistencia en Baleares. En Canarias, la situación resulta más compleja. La presencia de una depresión en altura favorecerá rachas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora, fuerte oleaje y polvo en suspensión. Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife activan avisos naranjas por viento, mientras Lanzarote y Fuerteventura permanecen también bajo vigilancia por fenómenos costeros y calima. El sábado podría traer una reactivación del frente durante la madrugada, con lluvias en Castilla-La Mancha y Aragón. Por la tarde crecerán nubes de evolución en el este peninsular, con posibilidad de tormentas en Cataluña y puntos del este andaluz, Murcia y la Comunidad Valenciana. El domingo mantendrá la inestabilidad en el noreste y sumará chubascos débiles en áreas del sur y del este. Los modelos meteorológicos anticipan que una vaguada podría aislarse al oeste de la Península y formar una DANA entre el lunes y el martes. Aunque persiste un margen de incertidumbre, el escenario más probable dibuja chubascos y tormentas en amplias zonas del oeste durante el lunes, con extensión progresiva hacia el interior. Posteriormente, el sistema tendería a desplazarse hacia el sur, lo que concentraría la inestabilidad en el sur peninsular. En ese contexto, Andalucía se perfila como la comunidad más afectada, con precipitaciones localmente intensas y tormentas de carácter irregular. Aun así, otras regiones no quedarán al margen. Se prevén chubascos más dispersos en distintos puntos del territorio, aunque con menor persistencia. El inicio de marzo, por tanto, llegará con un patrón atmosférico más dinámico, temperaturas moderadas y un ambiente plenamente invernal en amplias zonas del país.